Главу Тербунского района выберут в ноябре

Сегодня на сессии Совета депутатов Тербунского района объявили конкурс на должность главы района.

Сегодня Совет депутатов Тербунского района наконец-то объявил конкурс на должность главы Тербунского района. Ранее конкурс не объявляли, так как прежний глава района Сергей Иванов продолжал оспаривать судебное решение.



Приём документов от претендентов на должность главы района будет идти до 2 ноября, а 8 ноября состоятся сами конкурсные испытания по отбору кандидатур, а окончательный выбор должны сделать депутаты Тербунского района в случае, если конкурс состоится.



Напомним, в конце августа 2020 года бывшего главу района Сергея Иванова отстранили от должности решением Тербунского районного суда по ходатайству Следственного управления СК РФ по Липецкой области на время расследования уголовного дела о превышении служебных полномочий. В конце-концов Задонский суд приговорил Сергея Иванова по обвинению в превышении служебных полномочий (п. «в» части третьей статьи 286-й УК РФ) к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах власти, в государственных учреждениях, в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления сроком на два года, но Сергей Иванов продолжал безуспешно обжаловать это решение, поэтому конкурс на должность главы Тербунского района не объявляли.



Районом же с приставкой «исполняющий обязанности» с 1 февраля 2021 года руководит Юрий Букреев.