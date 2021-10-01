Доброе утро, Липецк!

Начинаем второй осенний месяц в пятницу, 1 октября. В регионе ввели вакцинацию для работников целого перечня организаций. Сегодня планируют возобновить оплату проезда транспортными картами старого образца. В пятницу состоится первая сессия обновленного состава областного Совета депутатов. В выходные можно пообщаться с интересными людьми в «Живой библиотеке», поддержать наших хоккеистов, сыграть в настольные игры предков и сходить на необычный концерт.

Погода



В Липецке 1 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +11 до +13 градусов. В выходные город останется во власти обширного антициклона, осадков также не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что в пределах нормы.



Транспорт



1 октября планируют восстановить полноценную работу системы оплаты проезда транспортными картами. После ее ремонта липчане снова смогут рассчитываться за поездки картами старого образца.



Позитивный настрой



Ирина любуется красками осени и заражает отличным настроением.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Malinina (@malinusha)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Обязательная вакцинация



Роспотребнадзор пришел к выводу о необходимости обязательной вакцинации работников целого перечня сфер деятельности — от врачей до таксистов. Подробнее об этом можно



Первая сессия



В пятницу состоится первая сессия обновленного состава областного Совета депутатов. В повестке - избрание спикера и его заместителей, депутатов, которые будут работать на постоянной основе, состава и руководителей депутатских комиссий.



Поздравления любимым



Сегодня завершается прием заявок на праздничный флешмоб «Поздравь бабушку и дедушку», который запустил ДК «Сокол». Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого нужно прислать заявку участника и творческий номер – видеопоздравление. Их ждут на на почту



Новая выставка



В галерее «Буксир» сегодня вечером открывают новую выставку.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)



Болеем за наших



2 и 3 октября матчами против команды «Тверичи-СШОР» начинается первая домашняя серия МХК «Липецк» в первенстве НМХЛ конференция «Восток» в сезоне 2021/2022. Игры будут проходить при пустых трибунах, но поддержать наших ребят можно у «Звёздного» - там на большом экране планируется трансляция.



Люди-книги



2 октября в 17:00 в «научке» начнется «Живая библиотека» (16+). «Живая библиотека» - это место, где книгами для читателей станут живые люди, а чтение заменит разговор. Книги будут разными, но обязательно необычными и интересными. «Книги» постараются искренне ответить на любые вопросы. Они будут готовы поделиться своим жизненным опытом, обсудить с «читателем» стереотипы и предрассудки.



Игры предков



Музей живой истории (Стаханова,39) в воскресенье, 3 октября, в 12:00 ждет всех желающих научиться играть в аутентичные настольные игры: мельница, бирюльки, тавлеи, камушки, сахко, палочки, дальдоза. Вы узнаете об истории старинных забав, их правилах и сможете сыграть сами.



Концерт-эксперимент



3 октября в 19:04 всех желающих ждут на этнические музыкальные эксперименты в культурном пространстве «Библиотека».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лофт пространство | Липецк (@vbiblioteku)



Изба-читальня



Если в выходные вас сложно оторвать от любимого дивана, то субботу и воскресенье можно провести в компании интересной книги или нового сериала.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Липецкая областная библиотека (@lib48ru)



«Контейнер» (18+). На последнем месяце беременности 27-летняя суррогатная мать Саша (Оксана Акиньшина) переезжает в загородный дом своих богатых заказчиков — чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Саше приходится терпеть унижения не только от них, но и от близких. Циничная супружеская пара называет девушку «контейнером», а мать Саши (Юлия Ауг) считает работу дочери проституцией. Сама героиня мечтает накопить деньги на переезд в другую страну и скрыться от загадочного Игоря (Артем Быстров).



В Липецке 1 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +11 до +13 градусов. В выходные город останется во власти обширного антициклона, осадков также не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что в пределах нормы.1 октября планируют восстановить полноценную работу системы оплаты проезда транспортными картами. После ее ремонта липчане снова смогут рассчитываться за поездки картами старого образца.Ирина любуется красками осени и заражает отличным настроением.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Роспотребнадзор пришел к выводу о необходимости обязательной вакцинации работников целого перечня сфер деятельности — от врачей до таксистов. Подробнее об этом можно прочитать здесь . Кстати, сделать прививку можно в девяти городских поликлиниках по предварительной записи через портал госуслуг, по телефону ЕДС 8 800 450 48 48 или в регистратуре при личном посещении.В пятницу состоится первая сессия обновленного состава областного Совета депутатов. В повестке - избрание спикера и его заместителей, депутатов, которые будут работать на постоянной основе, состава и руководителей депутатских комиссий.Сегодня завершается прием заявок на праздничный флешмоб «Поздравь бабушку и дедушку», который запустил ДК «Сокол». Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого нужно прислать заявку участника и творческий номер – видеопоздравление. Их ждут на на почту megalipetsk@mail.ru .Лучшие поздравления будут отмечены призами.В галерее «Буксир» сегодня вечером открывают новую выставку.2 и 3 октября матчами против команды «Тверичи-СШОР» начинается первая домашняя серия МХК «Липецк» в первенстве НМХЛ конференция «Восток» в сезоне 2021/2022. Игры будут проходить при пустых трибунах, но поддержать наших ребят можно у «Звёздного» - там на большом экране планируется трансляция.2 октября в 17:00 в «научке» начнется «Живая библиотека» (16+). «Живая библиотека» - это место, где книгами для читателей станут живые люди, а чтение заменит разговор. Книги будут разными, но обязательно необычными и интересными. «Книги» постараются искренне ответить на любые вопросы. Они будут готовы поделиться своим жизненным опытом, обсудить с «читателем» стереотипы и предрассудки.Музей живой истории (Стаханова,39) в воскресенье, 3 октября, в 12:00 ждет всех желающих научиться играть в аутентичные настольные игры: мельница, бирюльки, тавлеи, камушки, сахко, палочки, дальдоза. Вы узнаете об истории старинных забав, их правилах и сможете сыграть сами.3 октября в 19:04 всех желающих ждут на этнические музыкальные эксперименты в культурном пространстве «Библиотека».Если в выходные вас сложно оторвать от любимого дивана, то субботу и воскресенье можно провести в компании интересной книги или нового сериала.«Контейнер» (18+). На последнем месяце беременности 27-летняя суррогатная мать Саша (Оксана Акиньшина) переезжает в загородный дом своих богатых заказчиков — чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Саше приходится терпеть унижения не только от них, но и от близких. Циничная супружеская пара называет девушку «контейнером», а мать Саши (Юлия Ауг) считает работу дочери проституцией. Сама героиня мечтает накопить деньги на переезд в другую страну и скрыться от загадочного Игоря (Артем Быстров).