Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

Начинаем второй осенний месяц в пятницу, 1 октября. В регионе ввели вакцинацию для работников целого перечня организаций. Сегодня планируют возобновить оплату проезда транспортными картами старого образца. В пятницу состоится первая сессия обновленного состава областного Совета депутатов. В выходные можно пообщаться с интересными людьми в «Живой библиотеке», поддержать наших хоккеистов, сыграть в настольные игры предков и сходить на необычный концерт.

Погода

В Липецке 1 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +11 до +13 градусов. В выходные город останется во власти обширного антициклона, осадков также не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что в пределах нормы.

Транспорт

1 октября планируют восстановить полноценную работу системы оплаты проезда транспортными картами. После ее ремонта липчане снова смогут рассчитываться за поездки картами старого образца.

Позитивный настрой

Ирина любуется красками осени и заражает отличным настроением.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Обязательная вакцинация

Роспотребнадзор пришел к выводу о необходимости обязательной вакцинации работников целого перечня сфер деятельности — от врачей до таксистов. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Кстати, сделать прививку можно в девяти городских поликлиниках по предварительной записи через портал госуслуг, по телефону ЕДС 8 800 450 48 48 или в регистратуре при личном посещении.

Первая сессия

В пятницу состоится первая сессия обновленного состава областного Совета депутатов. В повестке - избрание спикера и его заместителей, депутатов, которые будут работать на постоянной основе, состава и руководителей депутатских комиссий.

Поздравления любимым

Сегодня завершается прием заявок на праздничный флешмоб «Поздравь бабушку и дедушку», который запустил ДК «Сокол». Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого нужно прислать заявку участника и творческий номер – видеопоздравление. Их ждут на на почту megalipetsk@mail.ru.Лучшие поздравления будут отмечены призами.

Новая выставка

В галерее «Буксир» сегодня вечером открывают новую выставку.



Болеем за наших

2 и 3 октября матчами против команды «Тверичи-СШОР» начинается первая домашняя серия МХК «Липецк» в первенстве НМХЛ конференция «Восток» в сезоне 2021/2022. Игры будут проходить при пустых трибунах, но поддержать наших ребят можно у «Звёздного» - там на большом экране планируется трансляция.

Люди-книги

2 октября в 17:00 в «научке» начнется «Живая библиотека» (16+). «Живая библиотека» - это место, где книгами для читателей станут живые люди, а чтение заменит разговор. Книги будут разными, но обязательно необычными и интересными. «Книги» постараются искренне ответить на любые вопросы. Они будут готовы поделиться своим жизненным опытом, обсудить с «читателем» стереотипы и предрассудки.

Игры предков

Музей живой истории (Стаханова,39) в воскресенье, 3 октября, в 12:00 ждет всех желающих научиться играть в аутентичные настольные игры: мельница, бирюльки, тавлеи, камушки, сахко, палочки, дальдоза. Вы узнаете об истории старинных забав, их правилах и сможете сыграть сами.

Концерт-эксперимент

3 октября в 19:04 всех желающих ждут на этнические музыкальные эксперименты в культурном пространстве «Библиотека».



Изба-читальня

Если в выходные вас сложно оторвать от любимого дивана, то субботу и воскресенье можно провести в компании интересной книги или нового сериала.



«Контейнер» (18+). На последнем месяце беременности 27-летняя суррогатная мать Саша (Оксана Акиньшина) переезжает в загородный дом своих богатых заказчиков — чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Саше приходится терпеть унижения не только от них, но и от близких. Циничная супружеская пара называет девушку «контейнером», а мать Саши (Юлия Ауг) считает работу дочери проституцией. Сама героиня мечтает накопить деньги на переезд в другую страну и скрыться от загадочного Игоря (Артем Быстров).

6 641
#доброе утро
2

Комментарии (6)

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Липчанин

1 минуту назад
Сегодня планировалась возобновление работы терминалов в транспорте, но по факту али-экспрес. Ожидание и реальность. Опять обман. Терминалы не оаботают. Билеты на наличку не дают
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Депутат

1 минуту назад
Мой народ — моя родня. Я без мыслей об народе Не могу прожить и дня!.. Утром мажу бутерброд — Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
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Заседание надо начинать с существенных пробле

3 минуты назад
Пенсионер, ПУСТЬ РЕШАЮТ ПРОБЛЕММУ НА СЧЁТ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ СТАРЫХ. У многих денги остались на них, ездить по ним не льзя. Или они не пользуются общественным транспортом нет проблем?
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Пенсионер

26 минут назад
Заседание надо начинать с отмены парашютов,льгот и привелегий депутатов и чиновников.и не забудьте переизбрать спикера.Кпрф вперёд как обещали.незабудьте ВЫ обещали.
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Недоброе утро

32 минуты назад
Пандемия коронавируса!
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Электорат

41 минуту назад
Доброго утра нашим НОВОИЗБРАННЫМ сладеньким депутатам! Сегодня у Вас первая сессия, работы очень много: правильно сесть в зале, избрать спикера, его замов, распределить мандаты по комитетам...
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