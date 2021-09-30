Сэкономить на оплате отопления поможет новый сервис на сайте ФКР Липецкой области

На официальном сайте ФКР Липецкой области запущен «Сервис АТП». Новая опция поможет жителям узнать, установлен ли в их доме автоматизированный тепловой пункт, кроме того предоставит информацию о том, как можно установить АТП в доме по программе капремонта, а также рассчитает размер дополнительного взноса за капремонт, который необходимо будет внести, чтобы установить АТП по программе.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на сайт ФКР Липецкой области и на главной странице кликнуть на кнопку «Сервис АТП». Далее нужно ввести интересующий адрес, и сервис выдаст полную информацию о наличии или отсутствии АТП в доме, а также о вариантах его установки.

Воспользоваться сервисом могут все жители многоквартирных домов области, которые включены в региональную программу капитального ремонта – вне зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта дома.







«Мы планируем продолжать работу по повышению энергоэффективности. Для этого мы развиваем взаимодействие с жителями, в том числе и с помощью цифровых сервисов. «Сервис АТП» призван упростить получение информации – собственники могут им воспользоваться самостоятельно, а затем уже обратиться к нашим специалистам для более подробной консультации», - прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

Напомним, ФКР Липецкой области в многоквартирных домах установлено 155 АТП: 83 – в рамках региональной программы, 66 установили собственники в домах, которые формируют фонд капитального ремонта на спецсчете, 6 – за счет дополнительного взноса. Новое оборудование уже показало свою эффективность. В некоторых домах в межсезонье экономия составила до 40 %, кроме того АТП помогает решить проблему перетопов.