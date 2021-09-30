Мотоциклист попал в больницу после ДТП на перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов

Мужчина получил переломы.

Днем 30 сентября на перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов столкнулись мотоцикл «Кавасаки» и автомобиль «Ауди».По словам водителя автомобиля, он ехал по второй полосе проспекта в сторону центра Липецка. На перекрёстке с улицей Механизаторов он остановился, так как ему нужно было повернуть вправо. Когда водитель начал движение, с правой стороны в его автомобиль въехал мотоцикл.Водителя «Кавасаки» с переломами в больницу доставила бригада скорой помощи.