Происшествия

41 минуту назад

Мотоциклист попал в больницу после ДТП на перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов

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#ДТП #мотоцикл
Мотоциклист попал в больницу после ДТП на перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов

Мужчина получил переломы.

Днем 30 сентября на перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов столкнулись мотоцикл «Кавасаки» и автомобиль «Ауди».

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По словам водителя автомобиля, он ехал по второй полосе проспекта в сторону центра Липецка. На перекрёстке с улицей Механизаторов он остановился, так как ему нужно было повернуть вправо. Когда водитель начал движение, с правой стороны в его автомобиль въехал мотоцикл.

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Водителя «Кавасаки» с переломами в больницу доставила бригада скорой помощи.

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#ДТП #мотоцикл

Комментарии (12)

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Биомасса

6 минут назад
Давайте уже видео, без него хрен разберёшься.
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.

8 минут назад
Судя по камере-с третьего
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Новая Авдотья

14 минут назад
Вот так, блин из-за байка!
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Анимал

16 минут назад
На Ауди конечно олень полный. Права явно куплены.
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Свидетель

19 минут назад
Этот водила на ауди на днях чуть не всадил несколько машин - шашки и гонки устраивает
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ТИМУР

19 минут назад
На этом перекрестке есть камера , смотрите ее , все будет ясно .
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Просто мимо проходил

22 минуты назад
Он хотел понтануть, понтанул - просвистел в больничку.
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Житель

22 минуты назад
В вправо со второго ряда и еще не глядя. Идиотина. Чуть человека не убил.
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Естественный отбор

22 минуты назад
странные матациклисты эти. Сезон закрыт. Нормальные люди уже не ездят - температура не обеспечивает нормальный нагрев шин мота и сцепление мерзлой резины с дорогой минимально
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Евгений

26 минут назад
Задолбали эти мотоциклисты. По механизаторов по ночам газуют , твари.
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