Происшествия
41 минуту назад
Мотоциклист попал в больницу после ДТП на перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов
Мужчина получил переломы.
Днем 30 сентября на перекрёстке проспекта Победы и улицы Механизаторов столкнулись мотоцикл «Кавасаки» и автомобиль «Ауди».
По словам водителя автомобиля, он ехал по второй полосе проспекта в сторону центра Липецка. На перекрёстке с улицей Механизаторов он остановился, так как ему нужно было повернуть вправо. Когда водитель начал движение, с правой стороны в его автомобиль въехал мотоцикл.
Водителя «Кавасаки» с переломами в больницу доставила бригада скорой помощи.
По словам водителя автомобиля, он ехал по второй полосе проспекта в сторону центра Липецка. На перекрёстке с улицей Механизаторов он остановился, так как ему нужно было повернуть вправо. Когда водитель начал движение, с правой стороны в его автомобиль въехал мотоцикл.
Водителя «Кавасаки» с переломами в больницу доставила бригада скорой помощи.
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