Общество
сегодня, 16:00
Как экономить на отоплении?
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Энергоэффективный лайфхак.
В Липецке уже начался отопительный сезон. Вместе с теплом в квартиры липчане скоро получат и первые в этом сезоне платежи за ресурс. Мы вышли на улицы и спросили горожан, как много они платят за отопление своих квартир и устраивают ли их эти суммы. Во время опроса выяснилось, что далеко не все липчане знают о том, как можно экономить на платежах за отопление.
А здесь все достаточно просто. Оптимизировать платежи поможет выполнение работ по повышению энергоэффективности дома. Например, установка автоматизированного теплого пункта. В зависимости от дома платежи за отопление в квартирах можно сократить до 30%! А узнать, как установить АТП в вашем доме поможет региональный Фонд капитального ремонта. Для этого на сайте Фонда запустили специальный сервис.
А здесь все достаточно просто. Оптимизировать платежи поможет выполнение работ по повышению энергоэффективности дома. Например, установка автоматизированного теплого пункта. В зависимости от дома платежи за отопление в квартирах можно сократить до 30%! А узнать, как установить АТП в вашем доме поможет региональный Фонд капитального ремонта. Для этого на сайте Фонда запустили специальный сервис.
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