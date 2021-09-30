Общество

сегодня, 16:00

Как экономить на отоплении?

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#ЖКХ #отопление #ФКР
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Энергоэффективный лайфхак.

В Липецке уже начался отопительный сезон. Вместе с теплом в квартиры липчане скоро получат и первые в этом сезоне платежи за ресурс. Мы вышли на улицы и спросили горожан, как много они платят за отопление своих квартир и устраивают ли их эти суммы. Во время опроса выяснилось, что далеко не все липчане знают о том, как можно экономить на платежах за отопление.
 
А здесь все достаточно просто. Оптимизировать платежи поможет выполнение работ по повышению энергоэффективности дома. Например, установка автоматизированного теплого пункта. В зависимости от дома платежи за отопление в квартирах можно сократить до 30%! А узнать, как установить АТП в вашем доме поможет региональный Фонд капитального ремонта. Для этого на сайте Фонда запустили специальный сервис.
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#ЖКХ #отопление #ФКР
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