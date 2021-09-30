В России

31 минуту назад

Россиянам предложат заплатить три налога раньше

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Россиянам предлагают раньше оплачивать транспортный, имущественный и земельный налоги. Речь идет о переносе сроков с декабря на сентябрь. Как выяснили «Известия», такой проект законодательного собрания Владимирской области Госдума планирует рассмотреть в октябре.

«Установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для налогоплательщиков — физических лиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов. Это приводит к неравномерной наполняемости бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их дорожные фонды, а также к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Информацию о включении законопроекта в повестку работы парламента в октябре подтвердили «Известиям» в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

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