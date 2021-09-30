12 минут назад
В Липецкой области сухо, безветренно и до +14
В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов тепла, днем будет от +11 до +13 градусов.
День 1 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +24 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.
Еще в рубрике
25.09.2021 17:00Погода в Липецке
Артем