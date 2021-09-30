Погода в Липецке

12 минут назад

В Липецкой области сухо, безветренно и до +14

1 88
В Липецкой области сухо, безветренно и до +14

В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от +9 до +14 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов тепла, днем будет от +11 до +13 градусов.

День 1 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +24 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза. 

1 88

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Артем

4 минуты назад
Погода очень хорошая сухо и свежо.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо и до +13
2
В Липецкой области сухо и до +13

вчера, 15:39

Погода в Липецке
В Липецкой области ночные заморозки до -2
#заморозки
18
В Липецкой области ночные заморозки до -2

28.09.2021 17:00

Погода в Липецке
С антициклоном из Липецкой области уйдут дожди
#дожди
1
С антициклоном из Липецкой области уйдут дожди

27.09.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дождливо и до +14
#дожди
В Липецкой области дождливо и до +14

26.09.2021 16:19

Погода в Липецке
В Липецке ожидается усиление ветра
#ветер
6
В Липецке ожидается усиление ветра

26.09.2021 13:52

Погода в Липецке
В Липецкой области временами дожди и до +15
#дождь #туман #ветер
6
В Липецкой области временами дожди и до +15

25.09.2021 17:00

Погода в Липецке