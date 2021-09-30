В Липецкой области сухо, безветренно и до +14

В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от +9 до +14 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов тепла, днем будет от +11 до +13 градусов.



День 1 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +24 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.



