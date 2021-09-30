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31-летний липчанин закидал бывшую супругу и её отчима оскорбительными СМС-сообщениями

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#оскорбление
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31-летний липчанин закидал бывшую супругу и её отчима оскорбительными СМС-сообщениями

За оскорбления и ругательства обиженного бывшего мужа оштрафовали на 6 000 рублей.

Прокуратура провела проверку по заявлениям двух жителей Липецкого района о привлечении к ответственности лица за высказанные в их адрес оскорбления. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 31-летний липчанин закидывал бывшую жену и её отчима матерными, оскорбительными и унижающими честь и достоинство СМС-сообщениями. Причём такие СМС-ки он отправлял без остановки - в телефонах обоих потерпевших их оказалось несчётное количество.

В отношении обиженного бывшего мужа было возбуждено два дела об административном правонарушении по части 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». На основании постановлений прокурора района мировой судья оштрафовал нарушителя на общую сумму 6 тысяч рублей.
4 789
#оскорбление
2

Комментарии (4)

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"Какая это собака, не позволю..."

35 минут назад
Принесёт штраф 2 пятитысячные, сдачи не окажется, придётся ещё на 4 тыщи сообщений досылать)))).
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1

42 минуты назад
А какие варианты у человека? Закон его не защищает. Инвестиции нужно отбивать хотя бы в ноль. Эта бывшая годами жила за его счёт, росла, развивалась. А теперь кормит отчима его алиментами.
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Так им нравилось

48 минут назад
читать подобные смс. В противном случае, занесли бы его в чёрный список и не получили бы ни одной смс. Но "в телефонах обоих потерпевших их оказалось несчётное количество." Или специально провоцировали его.
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Пессимист

52 минуты назад
Штраф всегда получает раджа
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