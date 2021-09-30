Происшествия
сегодня, 13:02
31-летний липчанин закидал бывшую супругу и её отчима оскорбительными СМС-сообщениями
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За оскорбления и ругательства обиженного бывшего мужа оштрафовали на 6 000 рублей.
Прокуратура провела проверку по заявлениям двух жителей Липецкого района о привлечении к ответственности лица за высказанные в их адрес оскорбления. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 31-летний липчанин закидывал бывшую жену и её отчима матерными, оскорбительными и унижающими честь и достоинство СМС-сообщениями. Причём такие СМС-ки он отправлял без остановки - в телефонах обоих потерпевших их оказалось несчётное количество.
В отношении обиженного бывшего мужа было возбуждено два дела об административном правонарушении по части 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». На основании постановлений прокурора района мировой судья оштрафовал нарушителя на общую сумму 6 тысяч рублей.
В отношении обиженного бывшего мужа было возбуждено два дела об административном правонарушении по части 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». На основании постановлений прокурора района мировой судья оштрафовал нарушителя на общую сумму 6 тысяч рублей.
4 789
"Какая это собака, не позволю..."
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Так им нравилось
Пессимист