31-летний липчанин закидал бывшую супругу и её отчима оскорбительными СМС-сообщениями

За оскорбления и ругательства обиженного бывшего мужа оштрафовали на 6 000 рублей.

Прокуратура провела проверку по заявлениям двух жителей Липецкого района о привлечении к ответственности лица за высказанные в их адрес оскорбления. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 31-летний липчанин закидывал бывшую жену и её отчима матерными, оскорбительными и унижающими честь и достоинство СМС-сообщениями. Причём такие СМС-ки он отправлял без остановки - в телефонах обоих потерпевших их оказалось несчётное количество.



В отношении обиженного бывшего мужа было возбуждено два дела об административном правонарушении по части 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». На основании постановлений прокурора района мировой судья оштрафовал нарушителя на общую сумму 6 тысяч рублей.