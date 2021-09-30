Общество
сегодня, 12:40
«...вёздный» снова стал «Звёздным»
Рабочие смонтировали букву вывески.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, ремонт буквы вывески ДС «Звёздный» завершен. Рабочие заменили лопнувшее стекло и поставили заглавную букву на место.
Напомним, ранее рабочие специально демонтировали часть вывески. Причиной стала то, что на букве «З» лопнуло стекло. Это сразу заметили, решили отремонтировать конструкцию. Для этого букву временно уложили на крышу здания Дворца спорта.
Фасад Дворца спорта начали ремонтировать этой весной в рамках общего обновления площади перед «Звёздным». На фасад Дворца спорта вернули реплику первоначальной вывески.
Реконструкция площади у ДС «Звёздный» началась в марте. Работы производятся за счет гранта кредитной организации. На площади будет реализован проект реконструкции, который в 2019 году липчане выбрали на народном голосовании.
Напомним, ранее рабочие специально демонтировали часть вывески. Причиной стала то, что на букве «З» лопнуло стекло. Это сразу заметили, решили отремонтировать конструкцию. Для этого букву временно уложили на крышу здания Дворца спорта.
Фасад Дворца спорта начали ремонтировать этой весной в рамках общего обновления площади перед «Звёздным». На фасад Дворца спорта вернули реплику первоначальной вывески.
Реконструкция площади у ДС «Звёздный» началась в марте. Работы производятся за счет гранта кредитной организации. На площади будет реализован проект реконструкции, который в 2019 году липчане выбрали на народном голосовании.
вова
Имитация
`Ё-мое
вот увидите будет новый ремонт
Зуб даю
Была нормальная площадь
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