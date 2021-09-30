Общество

сегодня, 12:40

«...вёздный» снова стал «Звёздным»

7 815
#ремонт #фасад #Звёздный
1
«...вёздный» снова стал «Звёздным»

Рабочие смонтировали букву вывески.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, ремонт буквы вывески ДС «Звёздный» завершен. Рабочие заменили лопнувшее стекло и поставили заглавную букву на место.

Напомним, ранее рабочие специально демонтировали часть вывески. Причиной стала то, что на букве «З» лопнуло стекло. Это сразу заметили, решили отремонтировать конструкцию. Для этого букву временно уложили на крышу здания Дворца спорта.

Фасад Дворца спорта начали ремонтировать этой весной в рамках общего обновления площади перед «Звёздным». На фасад Дворца спорта вернули реплику первоначальной вывески.

Реконструкция площади у ДС «Звёздный» началась в марте. Работы производятся за счет гранта кредитной организации. На площади будет реализован проект реконструкции, который в 2019 году липчане выбрали на народном голосовании.
7 815
#ремонт #фасад #Звёздный
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

вова

13 минут назад
А липчане что-то выбирали на народном голосовании в 2019 году? Прикольно.
ответить

Имитация

14 минут назад
Имитация реконструкции, как все в современной российской федерации
ответить

`Ё-мое

19 минут назад
ЗвЁздный, хорошо, что буквы высоко, а то написали бы что вандалы
ответить

вот увидите будет новый ремонт

37 минут назад
Зимой вообще все треснет
ответить

Зуб даю

45 минут назад
После зимы телевизор,что под надписью будут ремонтировать
ответить

Была нормальная площадь

сегодня, 12:56
сейчас там уже не площадь, а что-то типа Торгового переулка
ответить

1

сегодня, 12:51
Уже ремонтируют)))))
ответить

Еще в рубрике

В одну реку дважды: председателем департамента ЖКХ мэрии вновь может стать Евгений Лепекин
#мэрия Липецка #кадры
В одну реку дважды: председателем департамента ЖКХ мэрии вновь может стать Евгений Лепекин

13 минут назад

Общество
В Липецке подтвержден третий случай заражения домашнего животного бешенством
#бешенство
2
В Липецке подтвержден третий случай заражения домашнего животного бешенством

58 минут назад

Общество
Магазин оштрафовали за горячее горячительное
#штраф #алкоголь #торговля
Магазин оштрафовали за горячее горячительное

сегодня, 11:57

Общество
Липчане смогут поддержать хоккеистов у большого экрана
#хоккей #Звёздный
8
Липчане смогут поддержать хоккеистов у большого экрана

сегодня, 11:21

Общество
Массовые учения спасателей пройдут в Грязях на железнодорожной станции
#МЧС #УГПСС
Массовые учения спасателей пройдут в Грязях на железнодорожной станции

сегодня, 11:18

Общество
Константин Востриков: «В мэрии остается отличная команда управленцев»
#администрация области #кадры
42
Константин Востриков: «В мэрии остается отличная команда управленцев»

сегодня, 11:08

Общество