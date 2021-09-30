Магазин оштрафовали за горячее горячительное

Спиртному в торговой точке создали крайне теплую атмосферу.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокуратуры Октябрьского района в адрес воронежской компании, которая реализует алкоголь в магазине. Торговая точка расположена на улице Ильича.



Претензии к организации возникли во время прокурорской проверки, которая проходила в июле 2021 года. Причиной ее проведения стала жалоба, поступившая дежурному прокурору. Во время проверки оказалось, что она обоснована. В магазине выявили факт несоблюдения условий хранения алкогольной продукции, установленных производителем. Алкоголь, который должен храниться при температуре от +5 до +20 градусов, находился в торговом зале при +25 градусах. В отношении организации возбудили административное дело по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ за нарушение технических регламентов.



Суд рассмотрел материалы проверки и назначил компании штраф в 100 000 рублей. Это минимальное взыскание за нарушение для юридических лиц.