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сегодня, 11:21

Липчане смогут поддержать хоккеистов у большого экрана

7 457
#хоккей #Звёздный
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Липчане смогут поддержать хоккеистов у большого экрана

На фасаде ДС «Звёздный» планируют прямой эфир с ледовой площадки.

В эти выходные молодежный хоккейный клуб «Липецк» откроет домашнюю серию игр нового сезона. 2 и 3 октября «Тверичи-СШОР» и наши спортсмены сыграют в ДС «Звездный». Из-за коронавирусных ограничений встречи пройдут без зрителей, но у липчан есть возможность поддержать земляков.

- Мы планируем проводить онлайн-трансляции с ледовой арены. Эфир будут показывать на большом экране, который смонтирован на фасаде Дворца спорта «Звёздный». Трансляции начнутся вместе с играми, в 13:00, - рассказали в ДС «Звёздный». - Кроме того, онлайн-трансляции будут доступны на всех официальных ресурсах клуба.

Трансляция на экране будет передавать картинку с арены, экран не оборудован звуком. Также болельщикам стоит учесть, что официальной фан-зоны поддержки МХК «Липецк» не будет.
7 457
#хоккей #Звёздный
2

Комментарии (7)

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Чиполлино

8 минут назад
Дэбилизм. Значит на требуете коронавирус опасен, а в толпе на улице нет?
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Ларёк уберите с площади

8 минут назад
и плитку пусть нормально выложат, чтобы лужи не образовывались у фонтана
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митяй

36 минут назад
а что звуковую колонку не судьба поставить или для этого надо пять миллионов
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Фанат

40 минут назад
Хи, потерпят, ничего страшного..
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Хи

50 минут назад
Как там жильцы рядом ? Довольны?
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Ура

53 минуты назад
Набираем пивас и будем беспредельничать!
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Злые языки

58 минут назад
говорят, что на Звёздном буква "З" упала.
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