Общество
сегодня, 11:21
Липчане смогут поддержать хоккеистов у большого экрана
На фасаде ДС «Звёздный» планируют прямой эфир с ледовой площадки.
В эти выходные молодежный хоккейный клуб «Липецк» откроет домашнюю серию игр нового сезона. 2 и 3 октября «Тверичи-СШОР» и наши спортсмены сыграют в ДС «Звездный». Из-за коронавирусных ограничений встречи пройдут без зрителей, но у липчан есть возможность поддержать земляков.
- Мы планируем проводить онлайн-трансляции с ледовой арены. Эфир будут показывать на большом экране, который смонтирован на фасаде Дворца спорта «Звёздный». Трансляции начнутся вместе с играми, в 13:00, - рассказали в ДС «Звёздный». - Кроме того, онлайн-трансляции будут доступны на всех официальных ресурсах клуба.
Трансляция на экране будет передавать картинку с арены, экран не оборудован звуком. Также болельщикам стоит учесть, что официальной фан-зоны поддержки МХК «Липецк» не будет.
- Мы планируем проводить онлайн-трансляции с ледовой арены. Эфир будут показывать на большом экране, который смонтирован на фасаде Дворца спорта «Звёздный». Трансляции начнутся вместе с играми, в 13:00, - рассказали в ДС «Звёздный». - Кроме того, онлайн-трансляции будут доступны на всех официальных ресурсах клуба.
Трансляция на экране будет передавать картинку с арены, экран не оборудован звуком. Также болельщикам стоит учесть, что официальной фан-зоны поддержки МХК «Липецк» не будет.
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