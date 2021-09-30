Массовые учения спасателей пройдут в Грязях на железнодорожной станции

На территории железнодорожной станции «Грязи-Воронежские» 5 октября пройдет показное учение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Спасатели и пожарные будут отрабатывать действия при взрыве резервуаров с нефтепродуктами с последующим пожаром. Для реалистичности сотрудники УГПСС подорвут заряды и подожгут дымовые шашки. Сотрудники МВД оповестят население об учебной угрозе. Также спасатели отработают эвакуацию пострадавших из автобуса, пожарные потушат горящий резервуар с нефтепродуктами. Ожидается работа пиротехнической группы и кинологической службы УГПСС, и прибытие пожарного поезда РЖД.



- К тренировке привлекаются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов, органы местного самоуправления и организации, спасательные формирования Липецкой области, - дополнили в пресс-службе ведомства.



Учения приурочены к Дню гражданской обороны МЧС России.

