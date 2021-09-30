Общество

39 минут назад

Вывеска на «Звёздном» не падала: ее ремонтируют

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#фасад #вывеска #Звёздный
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Вывеска на «Звёздном» не падала: ее ремонтируют

Рабочие заметили треснувшее стекло и сами демонтировали конструкцию.

Липчане могли заметить, что новая вывеска на Дворце спорта «Звёздный» несколько поменяла свой облик: там пропала заглавная буква «З». Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, угрозы падения вывески на людей не было и нет. Конструкцию демонтировали преднамеренно для ремонта.

- На букве «З» в вывеске «Звёздный» треснуло стекло. Причину этого сейчас выясняют специалисты. Рабочие сняли лопнувшее стекло и вклеили новое. Для этого конструкцию вынужденно демонтировали и положили на крышу спорткомплекса. Сегодня, 30 сентября, букву планируют вернуть на место, - сообщили в мэрии Липецка.

Напомним, фасад Дворца спорта начали ремонтировать этой весной в рамках общего обновления площади перед «Звёздным». На фасад Дворца спорта вернули реплику первоначальной вывески.

Реконструкция площади у ДС «Звёздный» началась в марте. Работы производятся за счет гранта кредитной организации. На площади будет реализован проект реконструкции, который в 2019 году липчане выбрали на народном голосовании.
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#фасад #вывеска #Звёздный
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Комментарии (4)

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11111

10 минут назад
Сдать не успели, уже ремонт? На следующий год останется дный или й!
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Анна

14 минут назад
Вокруг фонтана уже трещины, по кругу местами уже щербины, а что через год будет?
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Липчанин

30 минут назад
Деньги отбили на ремонте не плохо, плитку уложили криво, к фонтан уклона нет, вода все кругом заливает.
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Маша

35 минут назад
Всё через одно место делают, там скоро всё треснет!!!
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