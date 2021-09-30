Здоровье

50 минут назад

«Дикий ужас происходит в 21-м веке»: жительница Липецкой области пожаловалась в Минздрав России

19 2335
#больница #медицина
10
«Дикий ужас происходит в 21-м веке»: жительница Липецкой области пожаловалась в Минздрав России

Управление здравоохранения Липецкой области разбирается в истории ребёнка, которого госпитализировали только в четвёртой по счёту больнице. Маршрутизация больного почему-то пошла наперекосяк.

Жительница Задонского района рассказала на своей странице в Инстаграм историю о том, как 10-летнего ребёнка с высокой температурой и рвотой смогли госпитализировать только в четвёртой по счёту больнице. Причём все больницы были в разных районах Липецкой области. За ночь родителям пришлось проехать 150 километров, побывать в больницах Задонска, Липецка, Грязей и Усмани, чтобы ребёнок наконец-то получил медицинскую помощь.

- Дикий ужас происходит в 21 веке, - пишет автор открытого обращения к губернатору Игорю Артамонову, главе Задонского района Алексею Щедрову и в Минздрав России. - Ребёнку 10 лет, вечером поднялась высокая температура, ребёнка без перерыва рвало, в 10 вечера поехали в больницу - ГУЗ «Задонская центральная районная больница». Ребёнку сделали укол и сказали ждать скорую, т.к. скорой не было — уехали домой. Состояние ухудшилось, рвота не прекращалась, в 2 часа ночи приехали в приемный покой, по неизвестной причине в районной больнице нет педиатра и инфекциониста. Около 40 минут ждали скорую помощь, нас отправили в Липецк (60 километров). И тут начался ужас, ребёнку было очень плохо, сильное обезвоживание, всю дорогу рвало, по приезду в больницу ребёнка посмотрели и сказали, что его не примут, отправили в Грязи (ещё 30 километров, ГУЗ «Грязинская межрайонная больница»). Состояние ребёнка ухудшалось, врач даже не вышел, никакую помощь не оказали, медсестра с порога сказала, что не примут и отправила в Усмань. Совсем не понятно, по какой причине ребёнка не принимают, а мотают из одной больницы в другую. Оттуда поехали в Усмань (58 километров, ГУЗ «Усманская ЦРБ», инфекционное отделение) В итоге в 7 часов утра ребёнка приняли. Низкий поклон персоналу Усманской ЦРБ (инфекционное отделение), оперативно оказали медицинскую помощь, положили в больницу. В итоге у ребёнка сильное обезвоживание, возмутительное отношение к ребёнку медперсонала в больницах (Липецк, Задонск, Грязи) не даёт покоя, полное безразличие пугает, как отнесутся к человеку в тяжелом состоянии?! В уме не укладывается, почему Задонская больница не может организовать четкий маршрут, чтобы ребёнку не пришлось ехать 150 километров для того, чтобы получить должную медпомощь.

Как сообщила GOROD48 главный консультант Отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Управления здравоохранения Липецкой области Татьяна Мальцева, маршрутизация больных происходит в соответствие с приказом управления о маршрутизации пациентов с инфекционными болезнями. По этому документу ребёнка с рвотой и температурой сразу должны были из Задонской ЦРБ отвезти на скорой помощи и госпитализировать в Усмань. Почему этого сразу не произошло, а родителям пришлось побывать ещё и в Липецке и в Грязях, сейчас выясняют.
19 2335
#больница #медицина
10

Комментарии (19)

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Эх

6 минут назад
Да так всегда было.... Приехал на 19 с болями в животе, её приняли, говорят езжайте на сокол там больница дежурная... Говорю жаловаться буду на вас, они мне жалуйтесь... Как то так...
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???

12 минут назад
Липчанка, а кто Вы такая, чтобы наводить порядок в здравоохранении? Какое у вас образование? Одно из местных ПТУ?
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Житель

12 минут назад
Родителей можно понять. Им очень страшно за своего ребёнка, они очень переживают. Но пофигистское отношение медперсонала очень напрягает. Что, трудно было объяснить родителям, что происходит. Сказать куда ехать, если не хотят ждать скорую помощь. Это все из за халатности медперсонала и пофигистского отношения.
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Только медицина плохая в

13 минут назад
Липецкой области. Все остальные на своих рабочих местах пашут, как лошади, не хамят. Сама доброта и любезность. Извините, но медики тоже люди. Вы им нахамили в магазине, обругали в автобусе, содрали пол - зарплаты на ремонт класса и т.д. Вот и не выдерживают. Тем более, что медиков осталось совсем мало.
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Город

14 минут назад
Потому что в стране бардак
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вася

15 минут назад
Своими игрищами с новомодной инфекцией полностью парализовали систему здравоохранения, оказание инфекционной помощи детям вообще задвинули за кудыкину гору. Четко сказал про это советник министра обороны генерал Иваницкий - это первая фаза гибридной войны, которая должна парализовать здравоохранение, а затем запускается уже реальный вирус с высокой летальностью. Предварительно инфицировали все больницы Буревичами, Понтюкевичами, защитив их депутатскими мандатами, с их помощью оптимизировали всю инфраструктуру, а главное душу медицины (наплевали в неё).
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Житель

16 минут назад
Спасибо власти за развал!!!
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Липчанка

18 минут назад
Тот, кто видел, а Вы как бы поступили? Что в Задонской больнице одна машина скорой? Хамство врачей в ЛО не имеет границ, и с этим сталкиваются огромное количество людей. Только все молчат. Давно пора навести порядок в этом болоте
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1111111

21 минуту назад
Модернизация здравоохранения
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Потребитель

21 минуту назад
В последнее время с медициной у нас плохо. Особенно с первичной. Анализы сдать не возможно, на прием к врачу терапевту попасть не возможно. Пройти после операционное обследование ещё тот квест. Не все могут проходить обследование платно.
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