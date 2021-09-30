Общество

52 минуты назад

«Гений» парковки спровоцировал затор в «Елецком»

7 934
#парковка #стоянка #нарушение
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Водитель бросил свою легковушку посреди выезда из двора.

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Вчера утром движение в микрорайоне «Елецкий» осложнил внезапный затор. Водитель «Шевроле», зарегистрированной в Тамбовской области, в утренний час пик бросил свою машину на выезде из дворов улицы Хренникова. Иномарку запарковали прямо посередине выезда, несмотря на то, что рядом были места для стоянки.

За нарушения правил остановки и стоянки на автовладельцев налагаются административные штрафы в соответствии с санкциями статьи 12.19. КоАП. Минимальное взыскание — 500 рублей.
7 934
#парковка #стоянка #нарушение
1

Комментарии (7)

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123 таксист

16 минут назад
Ха 500 рупий ,куда глядять пироманы
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ЗАЩИТНИК ЛИПЕЦКА (Центр)

24 минуты назад
На тротуаре чёрная припаркована, штраф будет ? А тамбовского специально позвали, что бы меньше ваших машин у нас во дворах в городе днём стояло.
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Терентий

26 минут назад
А что кирпича под рукой не было? Он вообще туда дорогу забыл.
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Олег

30 минут назад
Какой штраф в 500 рублей,надо было нипилЯ раскручивать с колес такому парковщику и пусть бы стоял там дальше...
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Лена

35 минут назад
Каждая новость про очередного чудика с Елецкого.Там все такие что ли?
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Мимоходом

35 минут назад
Научить его качать четыре колеса сразу.
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Викторм

40 минут назад
;-) Олень...
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