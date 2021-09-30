Общество
52 минуты назад
«Гений» парковки спровоцировал затор в «Елецком»
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Водитель бросил свою легковушку посреди выезда из двора.
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Вчера утром движение в микрорайоне «Елецкий» осложнил внезапный затор. Водитель «Шевроле», зарегистрированной в Тамбовской области, в утренний час пик бросил свою машину на выезде из дворов улицы Хренникова. Иномарку запарковали прямо посередине выезда, несмотря на то, что рядом были места для стоянки.
За нарушения правил остановки и стоянки на автовладельцев налагаются административные штрафы в соответствии с санкциями статьи 12.19. КоАП. Минимальное взыскание — 500 рублей.
За нарушения правил остановки и стоянки на автовладельцев налагаются административные штрафы в соответствии с санкциями статьи 12.19. КоАП. Минимальное взыскание — 500 рублей.
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