НЛМК Live

53 минуты назад

Фонд «Милосердие» поддержал театральный проект о Петре и Февронии

127
#театр #Стальное дерево
Фонд «Милосердие» поддержал театральный проект о Петре и Февронии

При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в Липецкой области прошла премьера театрального проекта «Сказ о Петре и Февронии». Постановку показали на сцене елецкого драматического театра «Бенефис» благодаря грантовой программе «Стальное дерево». Первыми зрителями спектакля стали учащиеся местной православной школы. 

В этом году активисты Союза женщин Липецкой области приняли участие в конкурсе проектов «Стальное дерево» и получили грант на реализацию своей инициативы. Они предложили создать спектакль по мотивам произведения «Повесть о Петре и Февронии Муромских», чтобы использовать театральную постановку в просвещении школьников об истории возникновения праздника День семьи, любви и верности.

В ходе работы над проектом был разработан сценарий спектакля, организован подбор профессиональных актеров, закуплено театральное оборудование и реквизит, подготовлены сценические костюмы и декорации. После этого прошли репетиции, их финалом стала долгожданная премьера. 

Авторы проекта рассчитывают в течение нескольких месяцев провести показы постановки не только на сцене театра «Бенефис», но и в 14 населенных пунктах региона с трансляцией на экране. Видеоверсия спектакля будет размещена на сайте Союза женщин Липецкой области для широкого использования педагогами во внешкольной работе с подростками.

«Мы поддержали театрально-образовательный проект как еще один шаг в укреплении семейных ценностей и популяризации культурного наследия России.  Образы главных героев – православных святых Петра и Февронии - вот уже много веков служат нравственными ориентирами, являются примером семейной любви и верности. Это крайне важно сейчас, когда у части молодежи утрачен смысл семейных ценностей, в отдельных семьях теряется взаимоуважение, а также на фоне неутешительной статистики расторжения браков и снижения рождаемости», – комментирует Евгения Фрай, директор фонда «Милосердие», мать троих детей. 

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, планирует направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

127
#театр #Стальное дерево

Еще в рубрике

Команда ПАО «НЛМК» стала победителем региональных соревнований по северной ходьбе
#северная хотьба
Команда ПАО «НЛМК» стала победителем региональных соревнований по северной ходьбе

27.09.2021 17:53

НЛМК Live
Металлургическая смена для школьников началась в Липецке
#Металлургическая смена
Металлургическая смена для школьников началась в Липецке

24.09.2021 16:41

НЛМК Live
«Стальное дерево» помогает одиноким пенсионерам
#стальное дерево
«Стальное дерево» помогает одиноким пенсионерам

22.09.2021 11:34

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» подарил юным жителям Усмани детский аттракцион
#Фонд «Милосердие» #благотворительность
2
Фонд «Милосердие» подарил юным жителям Усмани детский аттракцион

21.09.2021 10:33

НЛМК Live
Топ-менеджер Группы НЛМК вновь вошел в число лучших директоров по закупкам
#конкурс
Топ-менеджер Группы НЛМК вновь вошел в число лучших директоров по закупкам

20.09.2021 13:23

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» оборудовал комплекс для тренировок юных скалолазов
#фонд «Милосердие» #благотворительность
Фонд «Милосердие» оборудовал комплекс для тренировок юных скалолазов

15.09.2021 15:17

НЛМК Live