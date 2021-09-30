Происшествия
сегодня, 09:51
Два грузовика столкнулись на трассе Липецк-Хлевное
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В ДТП никто не пострадал.
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На трассе Липецк-Хлевное в района поворота на село Круглое столкнулись грузовики «МАЗ» и «Исудзу». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, автомобиль «МАЗ» стоял, когда в него врезался «Исудзу».
В ДТП никто не пострадал. Один из грузовиков перегородил целую полосу дороги.
В ДТП никто не пострадал. Один из грузовиков перегородил целую полосу дороги.
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