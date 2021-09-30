19-летний водитель «Ауди» не справился с управлением, пострадала 18-летняя девушка

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб., один - получил травмы.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 сентября в Грязях на трассе Липецк – Грязи автомобиь «Шевроле» под управлением 19-летнего водителя сбил 60-летнего велосипедиста , который от полученных травм скончался на месте ДТП.

В Измалковском районе на трассе Орел – Тамбов 19-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги. В аварии пострадала 18-летняя пассажирка «Ауди».

29 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4556 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 113.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4020 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей.