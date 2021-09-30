28 минут назад
19-летний водитель «Ауди» не справился с управлением, пострадала 18-летняя девушка
За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб., один - получил травмы.
В Измалковском районе на трассе Орел – Тамбов 19-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги. В аварии пострадала 18-летняя пассажирка «Ауди».
29 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4556 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 113.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4020 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей.
Исай