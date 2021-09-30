Происшествия

28 минут назад

19-летний водитель «Ауди» не справился с управлением, пострадала 18-летняя девушка

1 472
#авария #ДТП
19-летний водитель «Ауди» не справился с управлением, пострадала 18-летняя девушка

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб., один  - получил травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 сентября в Грязях на трассе Липецк – Грязи автомобиь «Шевроле» под управлением 19-летнего водителя сбил 60-летнего велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте ДТП. 

В Измалковском районе на трассе Орел – Тамбов 19-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги. В аварии пострадала 18-летняя пассажирка «Ауди».

29 сентября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4556 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 113.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4020 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей.

1 472
#авария #ДТП

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Исай

6 минут назад
Откуда у малолеток такие тазы?
ответить

Еще в рубрике

В Грязях насмерть сбили велосипедиста
#ДТП
В Грязях насмерть сбили велосипедиста

сегодня, 08:19

Происшествия
В Азербайджане задержан убийца жителя Липецкой области
#убийство
В Азербайджане задержан убийца жителя Липецкой области

сегодня, 08:07

Происшествия
В Липецкой области ищут 80-летнего мужчину
#пропавшие без вести
6
В Липецкой области ищут 80-летнего мужчину

вчера, 16:18

Происшествия
«Они напали, оскорбляли, ломились в женский туалет, вели себя хамски, портили людям отдых»
#конфликт #драка
47
«Они напали, оскорбляли, ломились в женский туалет, вели себя хамски, портили людям отдых»

вчера, 15:24

Происшествия
Слесарь-«миллионер» из Липецка пытался обмануть банк
#мошенничество #кредит
23
Слесарь-«миллионер» из Липецка пытался обмануть банк

вчера, 13:01

Происшествия
Липчанку отправили в колонию-поселение за езду подшофе по поддельным водительским правам
#ДПС #ГИБДД
13
Липчанку отправили в колонию-поселение за езду подшофе по поддельным водительским правам

вчера, 12:52

Происшествия