Происшествия
сегодня, 08:19
В Грязях насмерть сбили велосипедиста
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ДТП произошло в районе Партсъезда.
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В Грязях вчера около 19:00 на трассе Липецк-Грязи автомобиль «Шевроле» под управлением 19-летнего водителя насмерть сбил 60-летнего велосипедиста.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, предварительно, причиной аварии стало нарушение правил перестроения.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, предварительно, причиной аварии стало нарушение правил перестроения.
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