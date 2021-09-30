Происшествия

сегодня, 08:19

В Грязях насмерть сбили велосипедиста

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#ДТП
3

ДТП произошло в районе Партсъезда.

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В Грязях вчера около 19:00 на трассе Липецк-Грязи автомобиль «Шевроле» под управлением 19-летнего водителя насмерть сбил 60-летнего велосипедиста.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Липецкой области, предварительно, причиной аварии стало нарушение правил перестроения.
1678
#ДТП
3

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