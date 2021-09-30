В Азербайджане задержан убийца жителя Липецкой области

В Баку задержан мужчина, обвиняемый в совершении убийства в России.

Как сообщает издание Report , задержанный Рашад Исаев 3 апреля 2016 года в Лебедяни на почве личного конфликта нанес смертельные ножевые ранения Александру Бессонову. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

14 августа 2018 года Рашад Исаев заочно привлечен в качестве обвиняемого по соответствующей статье УК РФ. 21 августа 2019 года в продолжение следствия дело было передано в генпрокуратуру Азербайджана и рекомендовано по статье 126.3 (умышленное нанесение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть пострадавшего).

26 августа 2021 года Наримановская районная прокуратура объявила Рашада Исаева в розыск. 28 сентября Рашад Исаев был задержан, ему выдвинуто обвинение по указанной статье, избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.