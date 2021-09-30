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В Азербайджане задержан убийца жителя Липецкой области
В Баку задержан мужчина, обвиняемый в совершении убийства в России.
14 августа 2018 года Рашад Исаев заочно привлечен в качестве обвиняемого по соответствующей статье УК РФ. 21 августа 2019 года в продолжение следствия дело было передано в генпрокуратуру Азербайджана и рекомендовано по статье 126.3 (умышленное нанесение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть пострадавшего).
26 августа 2021 года Наримановская районная прокуратура объявила Рашада Исаева в розыск. 28 сентября Рашад Исаев был задержан, ему выдвинуто обвинение по указанной статье, избрана мера пресечения в виде ареста.
Следствие продолжается.