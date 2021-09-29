Общество

36 минут назад

Станислав Садальский скорбит по умершему священнику липецкой митрополии

685
#Садальский
Станислав Садальский скорбит по умершему священнику липецкой митрополии

Актер призвал и подписчиков своей старницы в Инстаграме помянуть умершего священника 

Сегодня на сайте липецкой митрополии размещено  сообщение о смерти настоятеля Троицкого храма села Савицкое Усманского района Липецкой области протоиерея Андрея Подгорного. О причинах смерти не сообщается.

Сегодня же актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Инстаграм написал: «Помяните протоиерея Андрея Анатольевича Подгорного, настоятеля Прихода храма прп. Сергия Радонежского с. Липовка Задонского района Липецкой области и села Савицкое, храма Пресвятой Троицы» и рассказал, что, будучи еще дьяконом, он отпевал его умершего в Воронеже отца.



Станислав Садальский провел детство в Воронеже. В возрасте 12 лет, после смерти матери, его и брата отец сдал в интернат. Станислав Садальский долгое время не общался с отцом, но примирился с ним к концу жизни родителя. В интернате Садальский воспитывался вместе с нынешним настоятелем храма в поселке Дачный Стефаном (Киселевым), с которым дружит до сих пор, и если приезжает в Липецк с гастролями, то бывает у него в гостях.

Упомянутый Садальским храм в селе Липовка, в котором служил покойный священник Андрей Подгорный известен тем, что в его строительстве принимал участие Тихон Задонский а церковь при жизни опекала певица Валентина Толкунова, и до сих пор помогает храму исполнительница русских песен Светлана Копылова.

 


685
#Садальский

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Не курить липчанам белорусских контрабандных сигарет
#котрабанда
15
Не курить липчанам белорусских контрабандных сигарет

сегодня, 18:55

Общество
Жалоб на отсутствие тепла в многоквартирных домах Липецка в этом году вдвое меньше
#тепло
32
Жалоб на отсутствие тепла в многоквартирных домах Липецка в этом году вдвое меньше

сегодня, 17:09

Общество
В 19 микрорайоне обнаружили несанкционированную торговлю
#торговля
26
В 19 микрорайоне обнаружили несанкционированную торговлю

сегодня, 16:55

Общество
Дом на улице Суворова в Липецке отключили от газоснабжения
#газ #взрыв газа в посёлке Солидарность
68
Дом на улице Суворова в Липецке отключили от газоснабжения

сегодня, 16:44

Общество
На Тракторном, в Диком и селе Косыревка отключат холодную воду
#отключения
1
На Тракторном, в Диком и селе Косыревка отключат холодную воду

сегодня, 16:42

Общество
В Липецке начался ремонт покрытия Петровского моста
#дорожный ремонт #мост
11
В Липецке начался ремонт покрытия Петровского моста

сегодня, 16:39

Общество