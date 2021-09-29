Станислав Садальский скорбит по умершему священнику липецкой митрополии

Актер призвал и подписчиков своей старницы в Инстаграме помянуть умершего священника

Сегодня на сайте липецкой митрополии размещено сообщение о смерти настоятеля Троицкого храма села Савицкое Усманского района Липецкой области протоиерея Андрея Подгорного. О причинах смерти не сообщается.Сегодня же актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Инстаграм написал : «Помяните протоиерея Андрея Анатольевича Подгорного, настоятеля Прихода храма прп. Сергия Радонежского с. Липовка Задонского района Липецкой области и села Савицкое, храма Пресвятой Троицы» и рассказал, что, будучи еще дьяконом, он отпевал его умершего в Воронеже отца.

Станислав Садальский провел детство в Воронеже. В возрасте 12 лет, после смерти матери, его и брата отец сдал в интернат. Станислав Садальский долгое время не общался с отцом, но примирился с ним к концу жизни родителя. В интернате Садальский воспитывался вместе с нынешним настоятелем храма в поселке Дачный Стефаном (Киселевым), с которым дружит до сих пор, и если приезжает в Липецк с гастролями, то бывает у него в гостях.

Упомянутый Садальским храм в селе Липовка, в котором служил покойный священник Андрей Подгорный известен тем, что в его строительстве принимал участие Тихон Задонский а церковь при жизни опекала певица Валентина Толкунова, и до сих пор помогает храму исполнительница русских песен Светлана Копылова.