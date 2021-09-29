Общество

48 минут назад

Не курить липчанам белорусских контрабандных сигарет

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#котрабанда
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Партию немаркированной табачной продукции задержали псковские таможенники в одной из транспортных компаний

Сотрудники псковской таможни на территории организации, занимающейся автомобильными перевозками, обнаружили 152 коробки с немаркированной табачной продукцией.  

Сотрудники компании в этот момент как раз формировали коробки с белорусскими сигаретами без акцизных марок Российской Федерации для отправки автомобильным транспортом в Липецкую область и еще ряд регионов страны. 

- Оперативные подразделения таможни пресекли противоправную деятельность транспортной компании. 76 тысяч пачек немаркированных сигарет не доедут до Липецкой, Курской, Волгоградской, Тюменской, Пензенской, Омской и других регионов Российской Федерации. Ориентировочная стоимость табачной продукции превышает 3,8 млн рублей, - сообщили в пресс-службе псковской таможни.

Сейчас по факту обнаружения немаркированной продукции проводятся проверочные мероприятия. Сигареты изъяты и переданы в органы внутренних дел Псковской области в рамках проверки сообщения о преступлении, предусмотренного  статьей 171.1 УК РФ.

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#котрабанда
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Комментарии (6)

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Контрас

7 минут назад
Дык@, так и есть-друг, выручает. Хотя он и ни при чём особенно, просто производит качественную недорогую продукцию, которой торгует в своей стране. Везут-то наши.
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Дык@

12 минут назад
А бацка оказывается табачный диверсант, а говорил, что наш друг.
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Контрас

18 минут назад
Не видать государственной казне наших налогов на дорогие российские сигареты, спрос есть, не * белорусские-будут другие, но платить втридорога по 200руб. за пачку никто не станет.
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НЕкурильщик

23 минуты назад
В Грязях у магазина"Светофор"стоит ларек,где продают эти самые сигареты.Так там очередь образовывается и ничего.
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Лукашенко

39 минут назад
Привет липчане от картофельного папы.
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По просьбе народа.

39 минут назад
Белорусские 60 руб,а наши маркированые 120.Водка маркированая 250,без акциз 150.Почувствуй разницу.
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