Не курить липчанам белорусских контрабандных сигарет

Партию немаркированной табачной продукции задержали псковские таможенники в одной из транспортных компаний

Сотрудники псковской таможни на территории организации, занимающейся автомобильными перевозками, обнаружили 152 коробки с немаркированной табачной продукцией.



Сотрудники компании в этот момент как раз формировали коробки с белорусскими сигаретами без акцизных марок Российской Федерации для отправки автомобильным транспортом в Липецкую область и еще ряд регионов страны.



- Оперативные подразделения таможни пресекли противоправную деятельность транспортной компании. 76 тысяч пачек немаркированных сигарет не доедут до Липецкой, Курской, Волгоградской, Тюменской, Пензенской, Омской и других регионов Российской Федерации. Ориентировочная стоимость табачной продукции превышает 3,8 млн рублей, - сообщили в пресс-службе псковской таможни.



Сейчас по факту обнаружения немаркированной продукции проводятся проверочные мероприятия. Сигареты изъяты и переданы в органы внутренних дел Псковской области в рамках проверки сообщения о преступлении, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ.



