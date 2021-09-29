Общество
сегодня, 17:09
Жалоб на отсутствие тепла в многоквартирных домах Липецка в этом году вдвое меньше
А какие есть – по ним проблемы решаются буквально на ходу
Стартовавший в этом году отопительный сезон едва ли не на месяц раньше из-за неурочного наступления холодов продолжает вызывать нарекания липчан. Хотя, как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, в этом году их вдвое меньше чем в прошлом.
Как уже сообщал сегодня GOROD48, в доме №7 на улице Газина уже третий день нет тепла, но уже завтра оно должно появиться. Сразу после появления этой новости в редакцию позвонили из дома №10 по улице IV Пятилетки и рассказали, что в их доме нет тепла с 20 сентября.
В мэрии Липецка просят относиться к проблемам начала отопительного сезона с пониманием. Идет отладка оборудования, ремонт сетей прямо «по ходу пьесы». В мэрии Липецка рекомендуют проживающим в домах, в которых нет тепла, звонить в ЕДДС по номеру 8-800-450-48-48. Можно писать и в профильные управления и ведомства, мэру и губернатору, но это займет лишнее время. Оттуда все равно заявки поступают в ЕДДС. Как уверяют в мэрии, тепло поданы на все тепловые пункты, и если где и возникают проблемы, то чисто по внутридомовым сетям. Из-за аварийных ситуаций сейчас без тепла остаются 3 многоквартирных дома на улице Ладыгина, и 17 домов частного сектор улицы Совхозной, подключенных к центральному отоплению.
Что касается отсутствия тепла в доме №10 по улице IV Пятилетки, то там, как сообщили в администрации, идет регулировка гидравлического режима, отопление там должно скоро появиться.
Как уже сообщал сегодня GOROD48, в доме №7 на улице Газина уже третий день нет тепла, но уже завтра оно должно появиться. Сразу после появления этой новости в редакцию позвонили из дома №10 по улице IV Пятилетки и рассказали, что в их доме нет тепла с 20 сентября.
В мэрии Липецка просят относиться к проблемам начала отопительного сезона с пониманием. Идет отладка оборудования, ремонт сетей прямо «по ходу пьесы». В мэрии Липецка рекомендуют проживающим в домах, в которых нет тепла, звонить в ЕДДС по номеру 8-800-450-48-48. Можно писать и в профильные управления и ведомства, мэру и губернатору, но это займет лишнее время. Оттуда все равно заявки поступают в ЕДДС. Как уверяют в мэрии, тепло поданы на все тепловые пункты, и если где и возникают проблемы, то чисто по внутридомовым сетям. Из-за аварийных ситуаций сейчас без тепла остаются 3 многоквартирных дома на улице Ладыгина, и 17 домов частного сектор улицы Совхозной, подключенных к центральному отоплению.
Что касается отсутствия тепла в доме №10 по улице IV Пятилетки, то там, как сообщили в администрации, идет регулировка гидравлического режима, отопление там должно скоро появиться.
Нужно было
Ну да.
НЕДЕЛИНА
Елена
житель