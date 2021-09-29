Общество

сегодня, 17:09

Жалоб на отсутствие тепла в многоквартирных домах Липецка в этом году вдвое меньше

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#тепло #
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Жалоб на отсутствие тепла в многоквартирных домах Липецка в этом году вдвое меньше

А какие есть – по ним проблемы решаются буквально на ходу

Стартовавший в этом году отопительный сезон едва ли не на месяц раньше из-за неурочного наступления холодов продолжает вызывать нарекания липчан. Хотя, как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, в этом году их вдвое меньше чем в прошлом.

Как уже сообщал сегодня GOROD48, в доме №7 на улице Газина уже третий день нет тепла, но уже завтра оно должно появиться. Сразу после появления этой новости в редакцию позвонили из дома №10 по улице IV Пятилетки и рассказали, что в их доме нет тепла с 20 сентября.

В мэрии Липецка просят относиться к проблемам начала отопительного  сезона с пониманием. Идет отладка оборудования, ремонт сетей прямо «по ходу пьесы». В мэрии Липецка рекомендуют проживающим в домах, в которых нет тепла, звонить в ЕДДС по номеру 8-800-450-48-48. Можно писать и в профильные управления и ведомства, мэру и губернатору, но это займет лишнее время. Оттуда все равно заявки поступают в ЕДДС. Как уверяют в мэрии, тепло поданы на все тепловые пункты, и если где и возникают проблемы, то чисто по внутридомовым сетям. Из-за аварийных ситуаций сейчас без тепла остаются 3 многоквартирных дома на улице Ладыгина, и 17 домов частного сектор улицы Совхозной, подключенных к центральному отоплению. 

Что касается отсутствия тепла в доме №10 по улице IV Пятилетки, то там, как сообщили в администрации, идет регулировка гидравлического режима, отопление там должно скоро появиться.

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#тепло #
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Комментарии (5)

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Нужно было

10 минут назад
Отопление еще в августе включить. И тогда бы неадекватам тоже холодно было.Всегда тепло подавали в середине октября.В конце этой недели передают до + 16.За что платить будем? За перекрытые батареи? В головой у многих липчан совсем плохо!
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Ну да.

24 минуты назад
Начали включать 20 а батареи стали горячими 26. А за этот промежуток кто платить будет?
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НЕДЕЛИНА

29 минут назад
Каждый год одно и тоже! Лето плитка и бордюры)
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Елена

32 минуты назад
Проспект Победы 72 полдома отапливается, а полдома нет. После капитального ремонта ничего не добиться от жека.
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житель

41 минуту назад
А в доме 9 по улице Доватора, тепла нет уже полторы недели и к сожалению проблемы на ходу не решаются. УК только завтраками кормит и говорит, что все в курсе вашей проблемы, она решается, но слесарь к нам не приходит, видимо проблема решается удаленно
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