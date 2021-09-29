Дом на улице Суворова в Липецке отключили от газоснабжения

Всего газовщики заявили претензии к трем домам в Липецке.

Как сообщила советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Татьяна Семенова, дом в Липецке по улице Суворова, 11 сегодня отключили от газоснабжения из-за отсутствия своевременного проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования.























- В доме 12 квартир, управляющей компании нет, - отметила Татьяна Семёнова. - То есть дом находится на непосредственном управлении, но заключать договор на обслуживание внутридомового имущества со специализированной организацией жильцы не спешат. Продолжать подачу газа при таких обстоятельствах в дом слишком рискованно.







Плановые проверки соблюдения графика такого обслуживания газовщики активизировали после трагедии в елецком поселке Солидарность.



