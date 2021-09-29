Общество

сегодня, 16:44

Дом на улице Суворова в Липецке отключили от газоснабжения

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#газ #взрыв газа в посёлке Солидарность
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Дом на улице Суворова в Липецке отключили от газоснабжения

Всего газовщики заявили претензии к трем домам в Липецке.

Как сообщила советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Татьяна Семенова, дом в Липецке по улице Суворова, 11 сегодня отключили от газоснабжения из-за отсутствия своевременного проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Суворова2.jpg

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- В доме 12 квартир, управляющей компании нет, - отметила Татьяна Семёнова. - То есть дом находится на непосредственном управлении, но заключать договор на обслуживание внутридомового имущества со специализированной организацией жильцы не спешат. Продолжать подачу газа при таких обстоятельствах в дом слишком рискованно.


Напомним, всего газовщики заявили претензии к трем домам в Липецке. Во всех этих многоквартирных домах не провели своевременное техническое обслуживание сетей. Жильцов уведомили об отключении газа.

Плановые проверки соблюдения графика такого обслуживания газовщики активизировали после трагедии в елецком поселке Солидарность.

Фото, видео - vk.com
8 1194
#газ #взрыв газа в посёлке Солидарность
3

Комментарии (8)

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Гусар

8 минут назад
Макс, юноша, если вы не прямой наследник дома Ротшильдов, не спешите возноситься выше собственных ноздрей, ибо есть народная поговорка: "Сегодня на коне верхом, а завтра-в грязи Пахом".
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В добрый путь!

19 минут назад
и светлое высокотехнологичное будущее с инфракрасными плитами! И готовить быстрее, и безопаснее. Вам завидует весь Липецк)!
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Газпромовский террор

31 минуту назад
Ха-ха, .. их газ взрывается чаще чем бомбы. с начала года в РФ уже 13 многоэтажных домов разрушены от взрывов газа. Газпром поубивал и покалечил много народа.
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Житель

35 минут назад
Ха-ха, если не дай Бог они взлетят на воздух, к газовикам претензий не будет...
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Макс

37 минут назад
Трясутся остаться без газовой соски только малоимущие.
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чел

42 минуты назад
Ну и отлично. Больше жильцам не будут выносить мозг с этим * и можно в спокойной обстановке устанавливать электроплиты.
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Ха-ха

сегодня, 17:09
Теперь в каждой квартире по бомбе в виде газового баллона, кустарно подключенного к плите. Кого газовики удивили?
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Забыли озвучить.

сегодня, 16:57
Но жильцы всё исправно оплачивал.
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