Они изменят мир: из липецких девчонок сделают настоящих профессионалов в Digital

Новый образовательный проект от создателей KIBERone уже в ЛИПЕЦКЕ!





Цифровые технологии могут освоить даже девочки-гуманитарии





Современный мир буквально пронизан цифровыми технологиями, и знать их должен каждый человек вне зависимости от возраста и пола. Родители, которые понимают, что будущее за IT, отдают своих детей учиться в KIBERone — передовую школу цифровых технологий, где ребята учатся программировать у лучших специалистов в своем деле. Теперь в Липецке появился и специальный проект в формате «только для девочек» от создателей KIBERone.

— Мы получили запрос от родителей девчонок, что им тяжеловато изучать базы данных и искусственный интеллект. Они хотели бы более творческое направление с созданием анимационных роликов, масок в Instagram, 3D-интерьеров, сайтов, мобильных приложений, с фото- и видеомонтажом, блогингом, — рассказывают в KIBERone. — Поэтому мы запускаем новый проект SISSTERS. Это школа креативных цифровых технологий для девочек от 8 до 13 лет, где смогут учиться даже гуманитарии.

SISSTERS частично использует программы KIBERone, а это проект, награжденный ООН и ЮНЕСКО, признанный лучшим в мире цифрового образования для детей* и аккредитованный компаниями MICROSOFT и SAMSUNG. По окончании обучения девочки получат сертификаты международного образца и смогут поступать в передовые вузы страны.

В SISSTERS серьезный подход к делу: вместо потребителей контента на YouTube и «инстаграмщиц» из девчонок сделают настоящих профессионалов в digital, которые будут влиять на тренды и менять этот мир.

Ученицы полностью погрузятся в такие полезные направления, как 3D-моделирование, программирование интернет-магазинов, сайтов и приложений, обработка фотографий в Photoshop, создание масок в Instagram и анимационных роликов, верстка презентаций и рекламных макетов, изучение алгоритмизации, блогинг, моушен-дизайн, фото- и видеомонтаж, 3D-дизайн интерьеров, а также научатся писать красивые тексты, станут финансово грамотными и смогут в будущем открыть свое дело. Ну и, конечно, заведут новых друзей по интересам!

Программа постоянно обновляется в соответствии с трендами, поэтому девчонки получают навыки, которые будут работать сегодня и завтра, а не вчера.

Занятия ведут практикующие наставники в IT, медиа и дизайне, поэтому учебные модули построены на реальном опыте, а не на пустой теории.

Здесь девчонки учатся не только упаковывать digital-продукты, но и работать в команде, защищать свои проекты аргументировано, а не грубо, они получат основы финансовой грамотности. Ученицы освоят приемы, которыми пользуются крупнейшие IT-компании, новейшие технологии в дизайне и IT. Смогут общаться с медийными личностями, создадут собственный проект и соберут качественное портфолио знаний.

В проекте дети делятся на возрастные категории — младшая для девочек 8–10 лет и старшая — 11–13 лет.

Занятия проходят в Липецке в комфортных локациях:

Ул. Советская, 35, офис 207

Ул. Замятина, 4, класс KIBERone

В это воскресенье в БЦ по адресу ул.Советская, 35, офис 207 состоятся бесплатные пробные уроки, на которые смогут записаться все желающие. Для этого нужно лишь оставить заявку на сайте и дождаться звонка специалиста, который согласует удобное время.

Школа креативных цифровых технологий для девочек SISSTERS:

Тел. +7 (995) 102–44–42,

it-sissters.com

kiber-one.com

* На основании конкурса WSIS2020, который проводит ООН в сфере IT-технологий.

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