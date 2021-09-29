Общество

сегодня, 15:35

Липчан вводили в заблуждение похожими на квитанции на оплату ЖКХ листовками

8 796
#УФАС #ЖКХ
1
Липчан вводили в заблуждение похожими на квитанции на оплату ЖКХ листовками

Что примечательно - листовки рассылало лицо, ранее не привлекавшееся к ответственности за размещение подобной рекламы.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, антимонопольный орган в очередной раз признал рекламные объявления, внешне схожие с извещениями на оплату жилищно-коммунальных услуг, незаконными и вводящими потребителей в заблуждение.

В Липецкое УФАС России поступило обращение о распространении рекламных объявлений по метрологической поверке приборов учета воды в почтовых ящиках многоквартирных домов, оформленных в виде листовок по форме, схожих с бланками – извещениями, выставляемыми ресурсоснабжающими организациями за оказание коммунальных услуг.

- Форма и содержание данной рекламы может формировать неверное мнение относительно обязательности проведения поверки счетчиков воды, - отмечают в Липецком УФАС. - Было установлено, что рекламодателем является лицо, ранее не привлекавшееся к ответственности за размещение подобной рекламы. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.


8 796
#УФАС #ЖКХ
1

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

вова

4 минуты назад
Скоро зарплаты хватит только на оплату ЖКХ!
ответить

МестныйЯ

31 минуту назад
А откуда же данные?, а это уже совсем другая статья, по которой можно посадить намного бОльшее количество прикормленных людей. Посему - ответственность только за недобросовестную рекламу.
ответить

на знали?

36 минут назад
ЖКХ всё оплачено - Приказ Силуанова 259 Н 09 11 2019. ищите про межбюджетные трансферты, каждый квадратный метр заложен в бюджет ои плачен, а вас "доят" повторно...оферты - это завуалированное вымогательство, достаточно заявить отказ от акцепта, пусть доказывают что в ыим должны з аресурсы, которые принадлежат народу вообщето!!!!
ответить

Родина

38 минут назад
Во всем бардак и сплошной обман,до каких же пор простых людей будут лошарить все кому не лень?Не было раньше такого.Сажать надо за такие дела надолго, чтоб не повадно было!
ответить

А откуда же данные?

44 минуты назад
Главное то что фамилии с инцеаломи совпадает, лицевые щита, и адрес. И это что админестративное нарушение?
ответить

Управдом

46 минут назад
А кто не пустит прочистить вентиляционные каналы, к тому придёт ОМОН, и положит лицом в пол.
ответить

Ахтунг

47 минут назад
Кто не пустит в квартиру проверить счетчики, к тому придут приставы с собаками.
ответить

дед щукарь

53 минуты назад
Да во всех домах приносят такие листовки и ведутся люди.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке начался ремонт покрытия Петровского моста
#дорожный ремонт #мост
В Липецке начался ремонт покрытия Петровского моста

2 минуты назад

Общество
«Не бросайте наших детей!»
#дети #спорт
10
«Не бросайте наших детей!»

сегодня, 15:07

Общество
Тигр Оззи и тигрица Бритни стали победителями конкурса красоты в липецком зоопарке
#конкурс красоты #зоопарк
5
Тигр Оззи и тигрица Бритни стали победителями конкурса красоты в липецком зоопарке

сегодня, 14:18

Общество
В историческом здании Ельца на место аутентичных окон вставляют пластиковые
#культурное наследие
8
В историческом здании Ельца на место аутентичных окон вставляют пластиковые

сегодня, 14:17

Общество
В Липецке с алкоголизмом будут бороться при помощи краеведения
#трезвость #краеведение
7
В Липецке с алкоголизмом будут бороться при помощи краеведения

сегодня, 14:05

Общество
«Не представляла насколько далеко меня сможет завести участие в конкурсе»
#ФКР
«Не представляла насколько далеко меня сможет завести участие в конкурсе»

сегодня, 12:59

Общество