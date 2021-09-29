Липчан вводили в заблуждение похожими на квитанции на оплату ЖКХ листовками

Что примечательно - листовки рассылало лицо, ранее не привлекавшееся к ответственности за размещение подобной рекламы.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, антимонопольный орган в очередной раз признал рекламные объявления, внешне схожие с извещениями на оплату жилищно-коммунальных услуг, незаконными и вводящими потребителей в заблуждение.



В Липецкое УФАС России поступило обращение о распространении рекламных объявлений по метрологической поверке приборов учета воды в почтовых ящиках многоквартирных домов, оформленных в виде листовок по форме, схожих с бланками – извещениями, выставляемыми ресурсоснабжающими организациями за оказание коммунальных услуг.



- Форма и содержание данной рекламы может формировать неверное мнение относительно обязательности проведения поверки счетчиков воды, - отмечают в Липецком УФАС. - Было установлено, что рекламодателем является лицо, ранее не привлекавшееся к ответственности за размещение подобной рекламы. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.





