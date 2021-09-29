сегодня, 15:25
Суд отменил приговор покушавшемуся на жизнь известного кемеровского адвоката
Кемеровский областной суд отменил обвинительный приговор мужчине, которого ранее признали виновным в попытке убийства известного адвоката Сергея Учителя.
Информация об отмене приговора также появилась на сайте Кемеровского областного суда. Там указано, что в результате рассмотрения апелляционной жалобы судья вынес решение об отмене приговора.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2019 года возле офиса коллегии адвокатов в Кемерове на жизнь руководителя организации Сергея Учителя было совершено покушение: злоумышленник выстрелил в него несколько раз. Адвокат был ранен, но его жизнь удалось спасти. Киллера задержали на месте. Как выяснилось, позже заказчиком убийства стал 52-летний житель Пермского края, он заплатил киллеру 10 тысяч долларов.
14 июля 2021 года Центральный районный суд Кемерова приговорил наемника к наказанию в виде лишения свободы на 9,5 года.