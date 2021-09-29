В России

сегодня, 15:25

Суд отменил приговор покушавшемуся на жизнь известного кемеровского адвоката

117

Кемеровский областной суд отменил обвинительный приговор мужчине, которого ранее признали виновным в попытке убийства известного адвоката Сергея Учителя.

В карточке уголовного дела на сайте Центрального районного суда Кемерова о покушении на убийство, незаконном хранении оружия и заведомо поддельного паспорта, по которому 14 июля 2021 года был вынесен приговор, говорится, что решение суда отменено, сообщает VSE42.Ru.

Информация об отмене приговора также появилась на сайте Кемеровского областного суда. Там указано, что в результате рассмотрения апелляционной жалобы судья вынес решение об отмене приговора.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2019 года возле офиса коллегии адвокатов в Кемерове на жизнь руководителя организации Сергея Учителя было совершено покушение: злоумышленник выстрелил в него несколько раз. Адвокат был ранен, но его жизнь удалось спасти. Киллера задержали на месте. Как выяснилось, позже заказчиком убийства стал 52-летний житель Пермского края, он заплатил киллеру 10 тысяч долларов.


14 июля 2021 года Центральный районный суд Кемерова приговорил наемника к наказанию в виде лишения свободы на 9,5 года.

117

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#налоги
Минфин предложил ряд изменений в налогообложение физлиц

сегодня, 13:27

В России
#экосбор
Минприроды предлагает изменить формулу экосбора

сегодня, 13:25

В России
В Курской области превалирует дельта-штамм коронавируса
#коронавирус #вакцина
В Курской области превалирует дельта-штамм коронавируса

вчера, 14:47

В России
ГД рассмотрит проект о единстве системы управления в приоритетном порядке

вчера, 13:24

В России
#донорство
Закон о донорстве стволовых клеток и костного мозга могут принять в 2021 году

вчера, 13:23

В России
#педофил
55-летний житель Кемеровской области осужден за надругательство над ребенком

вчера, 11:43

В России