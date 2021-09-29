«Они напали, оскорбляли, ломились в женский туалет, вели себя хамски, портили людям отдых»

Нокаутировавший двух посетителей липецкого караоке-бара житель Тамбовской области Алибег Нурмагомедов потребовал от них по 100 000 рублей морального вреда. Примечательно, что истец в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в нанесении одному из ответчиков тяжких телесных повреждений, а другому – побоев.





Ночные события 27 февраля хорошо известны нашим читателям.



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А позже выяснилось, что 43-летнего и 45-летнего мужчин отправил в глубокий нокаут 38-летний Алибег Нурмагомедов, отдыхавший в Липецке со своей на тот момент невестой Ольгой Мильциной. И да, обвиняемый в нанесении Александру Стурову тяжких телесных повреждений, а Алексею Башкатову – побоев и на самом деле оказался боксером, выпускником факультета физвоспитания педагогического вуза.











И вот сегодня судья Липецкого районного суда Светлана Мартышова услышала текст обновленного искового заявления от лица Алибега Нурмагомедова и Ольги Мильциной, оглашенного их адвокатом Олегом Тюриным. Почему обновленного? Потому что в первоначальном иске фигурировали 50 000 рублей, которые Алибег и Ольга хотели бы взыскать со своих обидчиков. В новом тексте иска фигурирует уже вдвое увеличенная сумма компенсации морального вреда – по 100 000 рублей с каждого ответчика каждому истцу.



Из текста иска следовало, что на вечер 27 февраля истцы заказали столик в кафе, а потом там появились Алексей Башкатов и Александр Стуров,







Представляющий интересы потерпевших адвокат Антон Кузнецов выразил несогласие с иском. Он предложил судье отказать представителю истцов, заявив, что полиция еще не завершила свое производство по уголовному делу, по которому Алибег Нурмагомедов проходит обвиняемым. Антон Кузнецов заявил, что суд обязан приостановить производство по гражданскому делу до вынесения приговора по уголовному делу.



Однако суд принял к рассмотрению новое исковое заявление с увеличенной суммой требований. Также суд, несмотря на возражения Олега Тюрина, удовлетворил заявление Антона Кузнецова о привлечении в качестве третьего лица в гражданский процесс УМВД РФ по Липецкой области.



Суд объявил перерыв в заседании до 27 октября. Сегодня в Липецком районном суде состоялось предварительное заседание по иску жителя Мичуринска Алибега Нурмагомедова к двум жителям Липецка, которые были избиты им в караоке-баре на улице Октябрьской 27 февраля. Неординарность этому гражданскому процессу придает тот факт, что тамбовчанин вот уже более полугода пребывает в липецком СИЗО как фигурант уголовного дела по обвинению в избиении этих двух мужчин, которых Нурмагомедов намерен сделать ответчиками по его иску.Ночные события 27 февраля хорошо известны нашим читателям. На опубликованной GOROD48 видеозаписи инцидента видно, как на улицу из караоке-бара выходят двое мужчин. Они подходят к курившему человеку в белой куртке, который тут же укладывает их на асфальт двумя явно поставленными ударами. Затем боксер добивает лежащих мужчин: одного – тремя ударами кулака в лицо, другого – ударом ноги в голову.А позже выяснилось, что 43-летнего и 45-летнего мужчин отправил в глубокий нокаут 38-летний Алибег Нурмагомедов, отдыхавший в Липецке со своей на тот момент невестой Ольгой Мильциной. И да, обвиняемый в нанесении Александру Стурову тяжких телесных повреждений, а Алексею Башкатову – побоев и на самом деле оказался боксером, выпускником факультета физвоспитания педагогического вуза. 15 марта Советский районный суд Липецка арестовал жителя Мичуринска. И с тех пор он находится под стражей. Уже в СИЗО, Алибег и Ольга заключили брак. Кстати, в суде выяснилось, что в 2017 году Нурмагомедов был осужден Октябрьским районным судом Тамбова по ч.1 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и по ч. 1 ст. 309 УК РФ («подкуп потерпевшего в целях дачи ложных показаний»). Освобожден он был в 2019 году и на момент инцидента в липецком караоке-баре имел непогашенную судимость.И вот сегодня судья Липецкого районного суда Светлана Мартышова услышала текст обновленного искового заявления от лица Алибега Нурмагомедова и Ольги Мильциной, оглашенного их адвокатом Олегом Тюриным. Почему обновленного? Потому что в первоначальном иске фигурировали 50 000 рублей, которые Алибег и Ольга хотели бы взыскать со своих обидчиков. В новом тексте иска фигурирует уже вдвое увеличенная сумма компенсации морального вреда – по 100 000 рублей с каждого ответчика каждому истцу.Из текста иска следовало, что на вечер 27 февраля истцы заказали столик в кафе, а потом там появились Алексей Башкатов и Александр Стуров, которые стали их преследовать . «Они напали, оскорбляли, ломились в женский туалет, вели себя хамски, портили людям отдых». Говорили сотрудникам кафе, что хотят избить мужчину кавказской внешности. Нурмагамедов защитил честь и достоинство женщины. Истцы считают, что ответчики причинили им своими действиями и поведением моральный вред. И теперь требуют его компенсации и извинений.Представляющий интересы потерпевших адвокат Антон Кузнецов выразил несогласие с иском. Он предложил судье отказать представителю истцов, заявив, что полиция еще не завершила свое производство по уголовному делу, по которому Алибег Нурмагомедов проходит обвиняемым. Антон Кузнецов заявил, что суд обязан приостановить производство по гражданскому делу до вынесения приговора по уголовному делу.Однако суд принял к рассмотрению новое исковое заявление с увеличенной суммой требований. Также суд, несмотря на возражения Олега Тюрина, удовлетворил заявление Антона Кузнецова о привлечении в качестве третьего лица в гражданский процесс УМВД РФ по Липецкой области.Суд объявил перерыв в заседании до 27 октября.