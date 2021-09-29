Липчане выступили против закрытия тренажёрного зала в школе №21.

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В редакцию GOROD48 сегодня прислали открытое видеообращение, посвящённое закрытию тренажёрного зала в школе №21 Липецка.



- Наши дети занимались здесь более 10 лет, - говорится в видеообращении родителей. - Живём мы все неподалёку, детям удобно ходить. Зал в шаговой доступности: дети сами ходили и занимались. Сейчас зал закрыли, а нам не предоставили другой зал для тренировок в шаговой доступности. Это крик души родителей! Все работают, нет возможности водить и возить детей дальше, чем в 15-й микрорайон. Предоставьте детям альтернативу, где можно заниматься спортом, не бросайте наших детей! Мы не хотим, чтобы наши дети сидели дома в гаджетах — без спорта, без физического развития! 40 лет залу, успехи у детей… Помогите нашим детям, не бросайте нас! Решение вопроса идёт медленно, время упущено… Ни одного спортивного зала для детей в окрестностях нет. Мы неравнодушны к этому вопросу, если нужно, соберёмся ещё. Не бросайте наших детей, помогите!



Как сообщил GOROD48 директор школы № 21 города Липецка Сергей Лежнев, тренажёрный зал у школы по согласованию с учредителем - департаментом образования Липецка арендовала спортивная школа №6. Но летом этого года в школе №21 прошла проверка пожарного надзора, было выявлено нарушение, директора привлекли к ответственности. Оказалось, что по новым правилам занятия в цокольном этаже не отвечают требованиям пожарной безопасности и договор аренды зала со спортшколой №6 был расторгнут.



Как рассказал GOROD48 директор спортивной школы №6 Дмитрий Красичков, 16 сентября 2020 года принято постановление правительства России «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», которое вступило в силу 1 января 2021 года. Правовым актом устанавливаются новые требования пожарной безопасности, в 8-м пункте этого постановления говорится: «Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией». Поэтому директор школы №21 получил предписание, его даже оштрафовали за нарушение, и поэтому сдавать в аренду тренажёрный зал он не может. Тренеру и президенту региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация дзюдо Липецкой области» Игорю Белякину предложено продолжить занятия на базе основного здания спортшколы №6 на проезде Сиреневый, 9, а далее — в новом строящемся спорткомплексе.



- Я всю жизнь радею за спорт, я сам — первый , кто переживает в сложившейся ситуации, - рассказал Дмитрий Красичков. - На улице никто не останется, дети будут заниматься в нормальных условиях, но идти против требований пожарного надзора мы не можем. Ничего сложного в том, чтобы ходить на занятия на километр дальше, нет, да и условия у нас лучше. Тем не менее, мы слышим родителей и все равно подыскиваем помещение поближе, ведём переговоры с двумя техникумами. Игорю Белякину, конечно, обидно — он с нуля сделал это помещение, вывез 10 мешков камней и мусора, вентиляцию там оборудовал, пытался обосноваться.



Дмитрий Красичков добавил, что и их спортшкола тоже находится в подвальном помещении, но перевод детей из нее будет планомерным.



- Сейчас строятся физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Елецкий, в Ссёлках, недавно сдался у школы №14 в районе Опытной станции. В подвалах детей скоро не останется, - рассказал Дмитрий Красичков. - Пока мы всех берём в ДЮСШ №6. Нас самих тоже штрафовали за подвальное помещение, но у нас площадь 900 квадратных метров и очень много воспитанников — все, и мэр в том числе, и два депутата Госдумы, знают о проблеме и нам дали возможность плавного перехода. 400 человек выселить не так просто, на это нужно время. Паника родителей воспитанников тренажёрного зала в школе №21 обоснована незнанием ситуации и изменений в законодательстве, они не вникают в них. Этот подвал был построен 40 лет назад, за это время ситуация и требования к спортзалам сильно изменились.



Сама спортшкола №6 планирует переехать из подвала в строящийся в рамках национального проекта «Демография» физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Титова. В одноэтажном здании центра разместят административные и служебные помещения, буфет, кабинет врача, раздевалки, санузлы и 25-метровый бассейн. В ФОК оборудуют многофункциональный спортивный зал, в котором можно будет заниматься баскетболом, волейболом, гандболом и мини-футболом. Он должен быть сдан к концу этого года.