Общество

53 минуты назад

Тигр Оззи и тигрица Бритни стали победителями конкурса красоты в липецком зоопарке

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#конкурс красоты #зоопарк
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Тигр Оззи и тигрица Бритни стали победителями конкурса красоты в липецком зоопарке

В зоопарке завершился 17 -й по счёту конкурс красоты среди животных. 

Конкурс проходил  1 сентября и продлился до 25 сентября. Посетителю вместе с входным билетом в зоопарк предлагалась карточка, в которой он отмечал наиболее понравившуюся пару животных. В этом году этот конкурс был посвящён всем обитателям зоопарка. 

Посетители выбирали самых красивых представителей зверей и птиц. В конкурсе участвовало около 150 человек. Самые красивые животные, по их мнению – ягуары, зубры, лев, зебра, тигр, фламинго, бурые медведи, кошачие лемуры, белые совы, альпаки, пеликан и другие. 

Большинством голосов звания «Мистер зоопарк» удостоился тигр Оззи, а звания «Мисс зоопарк» - бенгальская тигрица Бритни. Они же признаны и самой красивой парой, сообщили в зоопарке.

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#конкурс красоты #зоопарк
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Комментарии (4)

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Гражданин

3 минуты назад
Я противник зоопарков и цирков с использованием животных. С другой стороны раз уж конкретно эти животные выросли в такой среде - думаю они не приспособлены жить в дикой природе. Вот я и думаю, стоит ли поддерживать зоопарк рублем или лучше эти деньги пустить на развитие заповедников.
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Вася

5 минут назад
Ну настоящая Бритни тоже в неволе, так что имя в лапу.
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гость

13 минут назад
Какие до боли грустные глаза, как ей плохо в неволе :(
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