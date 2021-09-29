Тигр Оззи и тигрица Бритни стали победителями конкурса красоты в липецком зоопарке

В зоопарке завершился 17 -й по счёту конкурс красоты среди животных.

Конкурс проходил 1 сентября и продлился до 25 сентября. Посетителю вместе с входным билетом в зоопарк предлагалась карточка, в которой он отмечал наиболее понравившуюся пару животных. В этом году этот конкурс был посвящён всем обитателям зоопарка.



Посетители выбирали самых красивых представителей зверей и птиц. В конкурсе участвовало около 150 человек. Самые красивые животные, по их мнению – ягуары, зубры, лев, зебра, тигр, фламинго, бурые медведи, кошачие лемуры, белые совы, альпаки, пеликан и другие.



Большинством голосов звания «Мистер зоопарк» удостоился тигр Оззи, а звания «Мисс зоопарк» - бенгальская тигрица Бритни. Они же признаны и самой красивой парой, сообщили в зоопарке.



