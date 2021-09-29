В Липецке с алкоголизмом будут бороться при помощи краеведения

Жизнь завязавших алкоголиков постараются наполнить новым смыслом - краеведческим

Как сообщается на сайте Первого липецкого благочиния, с октября этого года Липецкое православное общество «Трезвение» начинает новый проект «Трезвость - норма жизни!», направленный на реабилитацию страждущих и членов их семей.



В основе реализации этого проекта будет лежать просветительская деятельность по краеведению, как одна из возможностей наполнить жизнь тех, кто страдает грехом винопития и наркомании, новыми смыслами. Для решения этой задачи 27 сентября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Липецким православным обществом «Трезвение» и Липецким областным краеведческим музеем.



В рамках сотрудничества запланированы туры «музейного туризма» (исторического, религиозного, паломнического, этнического, этнографического, фольклорного, антропологического, археологического, событийного, художественного, архитектурного, замкового, дворцового, литературного, музыкального и многих других).



Подписание соглашения о сотрудничестве является важным и продуманным шагом в целях формирования у участников проекта положительных ценностно-смысловых ориентаций и гражданско-патриотических качеств.





