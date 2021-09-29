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В Липецке с алкоголизмом будут бороться при помощи краеведения

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#трезвость #краеведение
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В Липецке с алкоголизмом будут бороться при помощи краеведения

Жизнь завязавших алкоголиков постараются наполнить новым смыслом - краеведческим

Как сообщается на сайте Первого липецкого благочиния, с октября этого года  Липецкое православное общество «Трезвение» начинает новый проект «Трезвость - норма жизни!», направленный на реабилитацию страждущих и членов их семей. 

В основе реализации этого проекта будет лежать просветительская деятельность по краеведению, как одна из возможностей наполнить жизнь тех, кто страдает грехом винопития и наркомании, новыми смыслами. Для решения этой задачи 27 сентября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Липецким православным обществом «Трезвение» и Липецким областным краеведческим музеем.

В рамках сотрудничества запланированы туры «музейного туризма» (исторического, религиозного, паломнического, этнического, этнографического, фольклорного, антропологического, археологического, событийного, художественного, архитектурного, замкового, дворцового, литературного, музыкального и многих других).

Подписание соглашения о сотрудничестве является важным и продуманным шагом в целях формирования у участников проекта положительных ценностно-смысловых ориентаций и гражданско-патриотических качеств.


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#трезвость #краеведение
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Комментарии (5)

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Липчанка

4 минуты назад
Бордюробад, все верно!!!!!!!!!!!!
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SS

20 минут назад
Краеведением алкоголизм не лечится. Алкоголиков, особенно заядлых, история не интересует. А кто интересуется краеведением, тот не алкоголик.
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Леший

28 минут назад
Постановка вопроса правильная, болезнь духа лекарствами не вылечишь, однако краеведение, думается, не совсем то, что нужно. Большинство, по наблюдению, ищет забвения в алкоголе пытаясь уйти от насущных проблем, на их решении надо сосредоточится.
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Елена

44 минуты назад
Давно пора обратить внимание на алкоголиков и наркоманов , тем более что их возраст молодеет! Надо работать над этим на уровне правительства!
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Бордюробад

51 минуту назад
Потому и пьют что житуха в Пипецке нереально щастливая, намордник-работа-дом-намордник-работа-дом. Парки изуродовали, чинуши бухие за рулём безнаказанно летают, цены конские, зарплаты на уровне не сдохнуть, преступность уличная зашкаливает, освещения по вечерам нет, ещё каких то туристов пытаются завлечь. Заменой бордюров, плитки, асфальта задолбали нереально. КВАДРа уже остановитьс яне может от бесконечных копаний перекапываний. Экология убита. Транспорт общественный - просто издевательство откровенное. Молодежь бежит сразу после выпускного звонка. Вот она эффективность управленцев мальчиков девочек с купленными дипломами.
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