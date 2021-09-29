«Не представляла насколько далеко меня сможет завести участие в конкурсе»

Александра Пахомова стала инженером ФКР Липецкой области после «BUILD-CUP».





Во всех рейтингах самой перспективной сферой называют IT. Однако, кроме виртуальной, есть другая жизнь и профессии, специалисты которых нужны, как воздух. Среди специалистов будущего, о которых мало говорят на просторах Интернета, - инженеры. По данным экспертов службы исследований «HH», эта профессия входит в число тех, которые станут массовыми в ближайшие 10 лет.



Выбрала профессию по воле случая



Востребованную специальность четыре года назад выбрала для себя Александра Пахомова – инженер производственно-технического отдела ФКР Липецкой области и студентка магистратуры инженерно-строительного факультета, направления «Городское строительство» ЛГТУ. Саша признается, что на инженерно-строительный факультет пошла по воле судьбы. В семье девушки не было строителей. В 10 классе она выбрала вуз - ЛГТУ, хотела поступить на гуманитарную специальность, но на ней бюджетных мест не осталось.



«За полгода я начала усиленно готовится к экзамену по физике, чтобы поступить на техническую специальность. Выбор состоял из инженерно-строительного факультета, физико-технологического и факультета автоматизации и информатики. Сейчас для меня большая загадка, почему я последние два варианта рассматривала, я же вообще не математик, а там ее много», - говорит Александра.



Свой окончательный выбор Саша сделала на Дне открытых дверей, который проходил в вузе.



«Мы сидели в актовом зале и на сцену начали выходить деканы факультетов, тогда все и решилось. На одного человека как будто бы свет падал ярче, и я обратила на него внимание. Рассказала маме, а она, в свою очередь, сказала, что раз так, тогда давай поступать на тот факультет, который представляет этот преподаватель. Этим мужчиной оказался Владимир Ильич Бабкин, который был деканом инженерно-строительного факультета. Вот так и началась моя история строителя. Как говорится: «Инженерно-строительный, самый офигительный!» - вспоминает Александра Пахомова.



Четыре года бакалавриата пролетели незаметно, в конце обучения Саша, как все студенты, начала задумываться о месте работы, и здесь вновь помог случай.



Стартовая площадка



Знакомство с будущим местом работы у Саши вышло нестандартным – без традиционного резюме и собеседования. Девушка и две ее подруги Валерия Соколова и Татьяна Мальцева стали победителями первого инженерно-строительного Чемпионата «BUILD-CUP», который ФКР провёл в этом году. Команда «Без башни» предложили лучшее решение кейса.



«Я уже заканчивала IV курс и решила, что напоследок нужно поучаствовать в конкурсе, но тогда я и не представляла насколько далеко меня сможет завести участие в конкурсе. В процессе подготовки проекта я думала, что мы делаем что-то не так. Начались выступления, я очень переживала, думала, что хоть бы не последнее место. Когда наша команда оказалась в тройке лидеров, которую ещё не огласили, я подумала: «Ну, все, точно третье место», называют другую команду, «Ну, все, точно второе место», опять же называют другую команду. Тогда мы поняли, что команда «Без башни» оказалась победителем строительного чемпионата. Восторгу не было предела. Начался круговорот событий, который принёс нам «BUILD-CUP»!» - рассказала Александра Пахомова.



Кстати, идеи выигравшей команды будут реализованы при проведении капитального ремонта. Ведь для решения предлагался реальный многоквартирный дом в Липецке, капитальный ремонт фасада которого запланирован на следующий год. В результате трио креативных подружек получило грант на обучение в размере 100 тысяч рублей̆ и возможность продолжить работу в технической лаборатории Фонда капремонта.



«Чемпионат оказался реальным шансом проверить свои способности. Это отличный опыт и хороший старт следующего этапа профессионального роста. Для меня, как студента инженерно-строительного факультета, подобные проекты - родная стихия. И, конечно, я не ожидала, что в результате, найду еще и работу», - признаётся девушка.



Все лето новые сотрудники технической лаборатории занимались разработкой колористического облика и подготовкой информации для составления паспорта фасада девяти домов. Задачи были непростыми: выбранные многоэтажки имеют разное количество этажей и годы постройки. Девушки выезжали на объекты капремонта, фотографировали существующие фасады, а также окружение домов. После чего при помощи программного обеспечения составляли проекты колористического решения.



Подруги Александры в прошлом году окончили только третий курс университета, поэтому, когда наступила осень, они вернулись на учебу, а Саше предложили работу в Фонде. Александра уже месяц работает в Фонде капитального ремонта Липецкой области инженером.



«В Фонде мне нравится коллектив, все такие добрые и открытие, у каждого своя интересная особенность. Старшие коллеги мне очень помогают. К примеру, вчера я писала записочки с подсказками «На что нужно обратить внимание при проверке проекта», опытом делились мои коллеги по отделу», - рассказывает Александра.



Инженер – человек творческий



Как говорит сама Александра, работа ей по душе. Она может реализовать в Фонде и свой творческий потенциал. Помимо основной деятельности, ФКР проводит фотоконкурсы, конкурсы рисунков, чемпионаты для студентов и другие интересные мероприятия, в подготовке которых может принять участие любой сотрудник. Да и сама работа инженера, по мнению Саши, процесс не только технический.



«Инженер - это точно технически творческий человек! Каждый выбирает для себя – проявлять ли больше творчества или технической составляющей. Некоторые берут больше технического и меньше творческого, другие - наоборот. Круто, когда все это в балансе», - говорит Александра.



Привлекаем молодых



ФКР Липецкой области старается активно привлекать молодые кадры. Средний возраст работников Фонда – 30-35 лет. Только за последний месяц в коллектив приняли двух молодых сотрудников.



«Мы рады, что наши ряды пополнились таким сотрудником как Саша. Особенно приятно, что это случилось после проведения нашего инженерно-строительного Чемпионата «BUILD-CUP». Наша цель – не просто найти талантливых ребят, но и воплотить в жизнь их идеи, чтобы они могли видеть реализацию своих идей на многоквартирных домах нашего региона», - говорит генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.



Наталья Моисеева



