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Над Липецком пройдут метеорные дожди

1103
#астрономия #звездопад
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Над Липецком пройдут метеорные дожди

За одним звездопадом смогут наблюдать все желающие, а любоваться вторым будет проблематично.

Два метеорных дождя достигнут максимума своего действия в начале и конце октября, сообщает большой московский планетарий. Небо над Липецком украсят Дракониды и Ориониды.

Дракониды – это периодический поток, действующий ежегодно с 6 по 10 октября, давший за последнее столетие два коротких впечатляющих звездных дождя в 1933 и 1946 годах. В 2021 году Дракониды достигнут максимума своей активности 8 октября, ожидается до 15 метеоров в час. При наличии безоблачной погоды условия наблюдения метеоров Драконид благоприятны.

Ориониды - это периодический метеорный поток средней силы, дающий в пик активности до 20 метеоров в час. Рожден шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометы Галлея, за которой наблюдают с древних времен. Действует ежегодно со 2 октября до 7 ноября. В 2021 году максимум активности Орионид приходится с ночи 21 октября на утро 22-го. Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. В ночь максимума Орионид с 21 на 22 октября Луна будет близка к фазе полнолуния и будет существенно мешать наблюдению метеоров. Поэтому условия наблюдения Орионид в 2021 году – неблагоприятные.
1103
#астрономия #звездопад
4

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