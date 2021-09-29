Общество

14 минут назад

В дом на Газина пообещали дать тепло 30 сентября

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#тепло #авария #
В дом на Газина пообещали дать тепло 30 сентября

В дни похолодания жильцы аварийного дома вынуждены были греться электрообогревателями и газовых плит

В редакцию GOROD48 накануне обратились жители дома №7 по улице Газина. Они рассказали, что уже два дня в их доме нет отопления.

«Поздно вечером 26 сентября произошёл прорыв трубопровода отопления дома, в бойлерной. «Аварийка» перекрыла отопление и уехала. 27 сентября жители дома звонили в УК «Малахит», одним ответили, что заявка принята, другим ответили, что впервые слышат об этом. Но будут устранять. 28 сентября никого не дождались, опять звонили в УК, ответ один - заявка принята. В доме проживают люди разных возрастов, от пенсионеров до детей. Пенсионеры вынуждены обогревать квартиру с помощью газовой плиты. Так же используются электрообогреватели. Наверно ждём очередного взрыва бытового газа, не дай Бог! Правильно! Дом признан аварийным и никому не нужен стал, и жители этого дома тем более…» - говорится в письме.

Как сообщили GOROD48  в администрации Липецка, УК «Малахит» на основании проведенного конкурса приступила к обслуживанию данного дома 21 сентября. 

- 26-го, уже после подачи отопления, на внутридомовых сетях произошел порыв. Выполнить ремонтные работы сразу же не представлялось возможным ввиду того, что трубы в доме давно не ремонтировали и их необходимо было осмотреть, чтобы исключить дальнейшие порывы. Уже сегодня, 29 сентября, специалисты проведут ремонт и необходимые работы по регулировке систем. Сразу после это тепло поступит в квартиры жильцов. Ориентировочный срок восстановления подачи отопления – 30 сентября.
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#тепло #авария #

Комментарии (1)

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Мир во всём мире

4 минуты назад
У них хотя бы было отопление. Нам его вообще ещё не включали. Сегодня ночью было 0 градусов. Под двумя одеялами спим в одежде. Электрический обогреватель на ночь боимся включать.
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