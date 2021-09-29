Ельчанам тесно в утреннем автобусе

Перевозчик выполняет все условия контракта, но перевозку пассажиров попытаются сделать более комфортной.

В соцсетях появилось видео из автобуса №207 «Казинка — Елец». На кадрах видно, что пассажиры едут на утреннем рейсе буквально друг у друга на голове — автобус набит под завязку. Автор ролика утверждает об опасности таких перевозок.





На видео отреагировали в региональном управлении транспорта, вопрос перевозок на маршруте проработали.



- На этом маршруте по условиям контракта должен использоваться автобус среднего класса. Этот автобус по своим параметрам подходит под определение «средний класс», следовательно условия контракта не нарушаются. С перевозчиком будет обсуждаться вопрос о выпуске на утренние рейсы автобус большей вместимости, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.