Общество

19 минут назад

Ельчанам тесно в утреннем автобусе

1 207
#транспорт #автобус

Перевозчик выполняет все условия контракта, но перевозку пассажиров попытаются сделать более комфортной.

В соцсетях появилось видео из автобуса №207 «Казинка — Елец». На кадрах видно, что пассажиры едут на утреннем рейсе буквально друг у друга на голове — автобус набит под завязку. Автор ролика утверждает об опасности таких перевозок.


 На видео отреагировали в региональном управлении транспорта, вопрос перевозок на маршруте проработали.

- На этом маршруте по условиям контракта должен использоваться автобус среднего класса. Этот автобус по своим параметрам подходит под определение «средний класс», следовательно условия контракта не нарушаются. С перевозчиком будет обсуждаться вопрос о выпуске на утренние рейсы автобус большей вместимости, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.
1 207
#транспорт #автобус

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

3 минуты назад
Какая казинка все автобусы утром битком какие меры какие штрафы какие безопасные расстояния? Где они ?
ответить

Еще в рубрике

Над Липецком пройдут метеорные дожди
#астрономия #звездопад
Над Липецком пройдут метеорные дожди

4 минуты назад

Общество
В дом на Газина пообещали дать тепло 30 сентября
#тепло #авария
1
В дом на Газина пообещали дать тепло 30 сентября

14 минут назад

Общество
На ремонт елецких дорог готовы потратить еще почти 100 млн рублей
#ремонт #дороги #тендер
1
На ремонт елецких дорог готовы потратить еще почти 100 млн рублей

46 минут назад

Общество
Водитель жалуется на возникшую на пустом месте пробку
#пробка #транспорт #светофор
12
Водитель жалуется на возникшую на пустом месте пробку

сегодня, 10:56

Общество
Затянувшего сдачу дома липецкого застройщика оштрафовали
#строительство #дольщики
2
Затянувшего сдачу дома липецкого застройщика оштрафовали

сегодня, 10:40

Общество
Глава Липецка пообещала вдохнуть новую жизнь в здание бывшего кинотеатра «Маяк»
#благоустройство
17
Глава Липецка пообещала вдохнуть новую жизнь в здание бывшего кинотеатра «Маяк»

сегодня, 10:24

Общество