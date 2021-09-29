На ремонт елецких дорог готовы потратить еще почти 100 млн рублей

Дорожники зайдут на объекты в 2022 году.

Управление дорог, транспорта и благоустройства Ельца объявило электронный аукцион на очередную партию крупных дорожных ремонтов, которые планируют выполнить в городе в 2022 году. За замену покрытия и частичный ремонт тротуаров на улицах Задонской, Вермишева, Первой Высокой и улице Второй Восточной готовы потратить до 98 040 120 рублей. Сейчас идет прием заявок от подрядчиков.



На улице Задонской заменят 5,4 тысяч квадратных метров полотна, там оборудуют контейнерные площадки и сделают заездные карманы у автобусных остановок, а тротуар замостят новой плиткой. Здесь же смонтируют новое освещение, обновят второстепенную дорогу и отсыпят обочины. В задачи подрядчика также включили обновление покрытия возле стелы «Елец - город воинской славы».



На улицах Вермишева заменят коммунальные колодцы, отремонтируют почти 8,6 тысяч квадратных метров дорожного полотна, уложат «лежачих полицейских», замостят тротуар новой плиткой. На остальных участках — заменят покрытие и колодцы.



Победивший на аукционе подрядчик будет заходить на объекты постепенно. С 1 апреля 2022 года должны начать ремонт улиц Первая Высокая и Задонская, а закончить его к 31 мая и 30 июня, соответственно. Обновление дорог на Вермишева и Второй Восточной планируют начать в июле. Все ремонты должны быть завершены к августу.



- В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ельце планируется выполнить работы по капитальному ремонту тротуаров улицы Октябрьской от улицы Костенко до путепровода, капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Коммунаров с благоустройством прилегающей территории, ремонт автомобильных дорог по улицам Первая Высокая, Вторая Восточная, Вермишева (с тротуаром), улицы Октябрьской от улицы Костенко до путепровода, в переулке Матросова, улиц Полянской, Овражной, Грибоедова, Плеханова (с тротуаром), Задонской (с тротуаром), Горького от улицы Ярославского до улицы Песковатской (с тротуаром). Площадь дорожных ремонтов – 169 393 м2, протяженность дорог – 17,41 км, - сообщили GOROD48 в администрации Ельца.

