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Затянувшего сдачу дома липецкого застройщика оштрафовали
Управление строительства и архитектуры Липецкой области также обратилось с письмом в областную прокуратуру с ходатайством о применении мер прокурорского реагирования в отношении застройщика.
- Речь идёт о многоквартирном доме по адресу Фрунзе, 81, финальный срок сдачи в эксплуатацию которого до сих пор не был обозначен застройщиком «25 Этаж», - отметили в управлении. - Строительная организация была вынуждена перенести сроки несколько раз из-за финансовых трудностей. На сегодняшний момент большая часть основных работ на объекте завершена, однако передача ключей от квартир жильцам еще не состоялась. Управление строительства и архитектуры Липецкой области совместно с областным Фондом по защите прав дольщиков организует регулярные встречи с застройщиком с целью аккумулирования рабочих процессов и ускорения процесса передачи квартир собственникам.
После недавней проверки деятельности компании ООО Специализированный застройщик «25 Этаж» был вынесен штраф. 17 сентября управление также обратилось с письмом в областную прокуратуру с ходатайством о применении мер прокурорского реагирования в отношении застройщика.
Алебастер
жена рабочего