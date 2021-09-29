Общество

сегодня, 10:40

Затянувшего сдачу дома липецкого застройщика оштрафовали

2 976
#строительство #дольщики
1
Затянувшего сдачу дома липецкого застройщика оштрафовали

Управление строительства и архитектуры Липецкой области также обратилось с письмом в областную прокуратуру с ходатайством о применении мер прокурорского реагирования в отношении застройщика.

Напомним, накануне Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщило, что на застройщика дома на улице Фрунзе, 81 в Липецке десять дольщиков, в том числе есть многодетная семья, пожаловались в Роспотребнадзор. По договорам долевого строительства у всех пожаловавшихся липчан сроки сдачи квартир разные, но самый поздний из них — это второй квартал 2021 года, то есть он тоже давно прошёл.

Как сообщили GOROD48 в областном управлении строительства и архитектуры, управлением была проведена проверка по объекту капитального строительства на улице Фрунзе в Липецке.

- Речь идёт о многоквартирном доме по адресу Фрунзе, 81, финальный срок сдачи в эксплуатацию которого до сих пор не был обозначен застройщиком «25 Этаж», - отметили в управлении. - Строительная организация была вынуждена перенести сроки несколько раз из-за финансовых трудностей. На сегодняшний момент большая часть основных работ на объекте завершена, однако передача ключей от квартир жильцам еще не состоялась. Управление строительства и архитектуры Липецкой области совместно с областным Фондом по защите прав дольщиков организует регулярные встречи с застройщиком с целью аккумулирования рабочих процессов и ускорения процесса передачи квартир собственникам.

После недавней проверки деятельности компании ООО Специализированный застройщик «25 Этаж» был вынесен штраф. 17 сентября управление также обратилось с письмом в областную прокуратуру с ходатайством о применении мер прокурорского реагирования в отношении застройщика.

Липчанам напоминают, что за консультациями и оказанием содействия они могут обратиться в Фонд Липецкой области по защите прав дольщиков по телефону: 77-03-49. 

В Фонде Липецкой области по защите прав дольщиков также отметили, что пострадавшим вовсе необязательно собирать большую группу граждан, пострадавших от действий застройщика, для присоединения к групповому иску. Индивидуальные иски от потребителей рассматривают даже быстрее - в течение двух месяцев, а коллективные иски могут рассматривать до восьми месяцев.
2 976
#строительство #дольщики
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алебастер

17 минут назад
Там строить нельзя было, это вобще частный сектор! Кто выдавал разрешение на этот беспредел???
ответить

жена рабочего

42 минуты назад
Рабочим на строительстве этого дома в этом году ни одного раза не заплатили полностью заработной платы. В общей сложности более ста тысяч долга каждому. Пусть разбираются с директором строительства, которого на рабочем месте практически не бывает.
ответить

Еще в рубрике

В дом на Газина пообещали дать тепло 30 сентября
#тепло #авария
В дом на Газина пообещали дать тепло 30 сентября

9 минут назад

Общество
Ельчанам тесно в утреннем автобусе
#транспорт #автобус
Ельчанам тесно в утреннем автобусе

15 минут назад

Общество
На ремонт елецких дорог готовы потратить еще почти 100 млн рублей
#ремонт #дороги #тендер
1
На ремонт елецких дорог готовы потратить еще почти 100 млн рублей

41 минуту назад

Общество
Водитель жалуется на возникшую на пустом месте пробку
#пробка #транспорт #светофор
10
Водитель жалуется на возникшую на пустом месте пробку

сегодня, 10:56

Общество
Глава Липецка пообещала вдохнуть новую жизнь в здание бывшего кинотеатра «Маяк»
#благоустройство
15
Глава Липецка пообещала вдохнуть новую жизнь в здание бывшего кинотеатра «Маяк»

сегодня, 10:24

Общество
Верховный суд России не стал разбираться с европейскими квартирами Александра Козина
#Александр Козин #банкротство #недвижимость
7
Верховный суд России не стал разбираться с европейскими квартирами Александра Козина

сегодня, 10:19

Общество