Затянувшего сдачу дома липецкого застройщика оштрафовали

Управление строительства и архитектуры Липецкой области также обратилось с письмом в областную прокуратуру с ходатайством о применении мер прокурорского реагирования в отношении застройщика.



Напомним, накануне Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщило, что на застройщика дома на улице Фрунзе, 81 в Липецке десять дольщиков, в том числе есть многодетная семья, пожаловались в Роспотребнадзор. По договорам долевого строительства у всех пожаловавшихся липчан сроки сдачи квартир разные, но самый поздний из них — это второй квартал 2021 года, то есть он тоже давно прошёл.





Липчанам напоминают, что за консультациями и оказанием содействия они могут обратиться в Фонд Липецкой области по защите прав дольщиков по телефону: 77-03-49.







В Фонде Липецкой области по защите прав дольщиков также отметили, что пострадавшим вовсе необязательно собирать большую группу граждан, пострадавших от действий застройщика, для присоединения к групповому иску. Индивидуальные иски от потребителей рассматривают даже быстрее - в течение двух месяцев, а коллективные иски могут рассматривать до восьми месяцев.



Как сообщили GOROD48 в областном управлении строительства и архитектуры, управлением была проведена проверка по объекту капитального строительства на улице Фрунзе в Липецке.- Речь идёт о многоквартирном доме по адресу Фрунзе, 81, финальный срок сдачи в эксплуатацию которого до сих пор не был обозначен застройщиком «25 Этаж», - отметили в управлении. - Строительная организация была вынуждена перенести сроки несколько раз из-за финансовых трудностей. На сегодняшний момент большая часть основных работ на объекте завершена, однако передача ключей от квартир жильцам еще не состоялась. Управление строительства и архитектуры Липецкой области совместно с областным Фондом по защите прав дольщиков организует регулярные встречи с застройщиком с целью аккумулирования рабочих процессов и ускорения процесса передачи квартир собственникам.После недавней проверки деятельности компании ООО Специализированный застройщик «25 Этаж» был вынесен штраф. 17 сентября управление также обратилось с письмом в областную прокуратуру с ходатайством о применении мер прокурорского реагирования в отношении застройщика.