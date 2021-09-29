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52 минуты назад

Запрет на массовые мероприятия продлен до ноября

6 564
#коронавирус
3
Запрет на массовые мероприятия продлен до ноября

В антиковидное региональное постановление внесены коррективы.

Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до 31 октября. До этого же срока продлена самоизоляция для для граждан старше 65 лет и рекомендация о переводе на «удаленку» работающих пенсионеров и беременных. Эти ограничения и рекомендации введены с весны 2020 года.

Напомним, по последним данным ресурса стопкоронавирус.рф в Липецкой области с начала эпидемии выявлено 52 569 случаев COVID-19, 1 643 людей с подтвержденным диагнозом умерли.
6 564
#коронавирус
3

Комментарии (6)

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Всё Путем

18 минут назад
Чтобы никто на протесты не выходил.
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Сколько можно

26 минут назад
Почему не разрешить посещение для тех у кого есть сертификаты, бездумно лишают людей работы, а сами собираются на закрытые тусовки
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И для кого же внесены изменения?

27 минут назад
Все РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ мероприятия проводятся, спортивные турниры тоже. Не о каком запрете речь не идёт. Начало месяца денги на это всё зарание собирается.
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УРА

28 минут назад
7 ноября можно.
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911

34 минуты назад
Вы это владельцу ТРИБУНЫ скажите, а то не в курсе, круглосуточно заражают посетителей
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эй вы там, наверху

38 минут назад
Да принимайте уже нормальные меры, а не эту фигню. Тут массовое, нельзя, а тут не массовое - можно. Вот поэтому и трындец такой с короной в стране. И это еще не пик волны, а только старт.
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