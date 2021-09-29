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52 минуты назад
Запрет на массовые мероприятия продлен до ноября
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В антиковидное региональное постановление внесены коррективы.
Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».
Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до 31 октября. До этого же срока продлена самоизоляция для для граждан старше 65 лет и рекомендация о переводе на «удаленку» работающих пенсионеров и беременных. Эти ограничения и рекомендации введены с весны 2020 года.
Напомним, по последним данным ресурса стопкоронавирус.рф в Липецкой области с начала эпидемии выявлено 52 569 случаев COVID-19, 1 643 людей с подтвержденным диагнозом умерли.
Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до 31 октября. До этого же срока продлена самоизоляция для для граждан старше 65 лет и рекомендация о переводе на «удаленку» работающих пенсионеров и беременных. Эти ограничения и рекомендации введены с весны 2020 года.
Напомним, по последним данным ресурса стопкоронавирус.рф в Липецкой области с начала эпидемии выявлено 52 569 случаев COVID-19, 1 643 людей с подтвержденным диагнозом умерли.
6 564
Всё Путем
Сколько можно
И для кого же внесены изменения?
УРА
911
эй вы там, наверху