Запрет на массовые мероприятия продлен до ноября

В антиковидное региональное постановление внесены коррективы.

Глава региональной администрации внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».



Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до 31 октября. До этого же срока продлена самоизоляция для для граждан старше 65 лет и рекомендация о переводе на «удаленку» работающих пенсионеров и беременных. Эти ограничения и рекомендации введены с весны 2020 года.



Напомним, по последним данным ресурса стопкоронавирус.рф в Липецкой области с начала эпидемии выявлено 52 569 случаев COVID-19, 1 643 людей с подтвержденным диагнозом умерли.