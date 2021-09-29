Происшествия

сегодня, 09:26

Дело о гибели 42-летней женщины под колесами мотоцикла передано в суд

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#авария #ДТП
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Отделом СУ УМВД России по городу Липецку закончил расследование уголовного дела по п. «б» ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Обвиняемого по делу, 27-летнего жителя Липецка, ждет суд. Согласно санкциям статьи ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Авария, о которой идет речь, произошла поздним вечером 29 июля на улице Первомайской в Липецке. Водитель мотоцикла «Хонда» сбил 42-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась. Мотоциклист с места аварии скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель мотоцикла был задержан. Им оказался 27-летний житель Липецка. Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии водитель был трезв. Он полностью признал свою вину.

Родственники погибшей женщины, которой остались двое детей, подали в суд исковое заявление о взыскании с водителя мотоцикла компенсации морального вреда. На имущество обвиняемого был наложен арест.


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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Викторм

7 минут назад
В Казахстане, пишут, собираются ввести запрет на вождение в населенных пунктах мотоциклов с 23 до 7, кажется. И правильно. Одолели эти .....
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горожанин

13 минут назад
Летом спать с открытыми окнами было невозможно. Гоняли как резанные и по Неделина на перегонки. К сожалению итог печальный и закономерный.
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