Здоровье

сегодня, 09:29

Жители Усманского района отравились рядовками

6 815
#грибы #отравление
1
Жители Усманского района отравились рядовками

С начала сезона в больницу попали шесть любителей «тихой охоты», четверо ещё продолжают лечение в стационаре.

Как сообщила GOROD48 в заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, с отравлением грибами туда поступили двое жителей Усманского района — 47-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они вместе ели рядовки, которые считаются условно съедобными грибами. Грибы мужчина и женщина собирали и готовили сами.

Таким образом, с начала сезона в Липецкой области отравились грибами уже шесть человек, четверо отравившихся ещё продолжают лечение в стационаре, двоих выписали.

У отравившихся грибами первые пять суток — самые критичные, когда буквально стоит вопрос о жизни и смерти. Далее идёт длительный процесс восстановления.

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах: люди собирают незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов, ядохимикаты – около дорог, в городских парках, кроме того, токсичным может быть и съедобный гриб в засушливый период года или после того, как место сбора грибов было обработано пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями.

И, основное, не все знают, как правильно приготовить грибы. Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течении 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов.
6 815
#грибы #отравление
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Интересно,

12 минут назад
Гость., что ты куришь, перед тем, как ударить в клаву? Или ты по грибам глючным больше спец?
ответить

Ха-ха

14 минут назад
Собирают всякую условную фигню и едят! Ну, какие претензии - сам собрал, сам тихо отравился. Зачем врачей беспокоить?
ответить

Людмила

31 минуту назад
Коммунист, грибы всегда собирали и готовили, мы жили у леса.
ответить

Гость.

48 минут назад
Как то приходилось работать с ребятами с Твери у нас здесь. А это было в 90-00, так они эти грибы РЯДОВКИ просто пенками шибали. И тогда ещё говорили что они бывают опасные. У них их считали за ядовитые, не знай почему?
ответить

///

49 минут назад
На фото рыжики, съедобные грибы!!!
ответить

Коммунист

58 минут назад
Народ совсем нищий. Ест подножный корм. Вот и результат. При советской власти не было!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 27%
#ОРВИ #грипп
15
В Липецкой области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 27%

вчера, 16:28

Здоровье
Седьмая поликлиника Липецка с трудом справляется с четвертой волной COVID-19
#коронавирус
227
Седьмая поликлиника Липецка с трудом справляется с четвертой волной COVID-19

вчера, 15:52

Общество
Более 51 тысячи липчан привились от гриппа
#грипп #вакцинация
3
Более 51 тысячи липчан привились от гриппа

27.09.2021 12:49

Здоровье
Ещё два жителя Липецкой области отравились грибами
#грибы #отравление
19
Ещё два жителя Липецкой области отравились грибами

27.09.2021 09:11

Здоровье
Коронавирус оставил у четверти обследованных липчан рубцы в бронхах
#коронавирус
17
Коронавирус оставил у четверти обследованных липчан рубцы в бронхах

25.09.2021 14:04

Здоровье
Больницы Липецкой области получат новое оборудование
#медицина
12
Больницы Липецкой области получат новое оборудование

24.09.2021 10:52

Здоровье