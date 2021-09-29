Жители Усманского района отравились рядовками

С начала сезона в больницу попали шесть любителей «тихой охоты», четверо ещё продолжают лечение в стационаре.

Как сообщила GOROD48 в заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, с отравлением грибами туда поступили двое жителей Усманского района — 47-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они вместе ели рядовки, которые считаются условно съедобными грибами. Грибы мужчина и женщина собирали и готовили сами.



Таким образом, с начала сезона в Липецкой области отравились грибами уже шесть человек, четверо отравившихся ещё продолжают лечение в стационаре, двоих выписали.



У отравившихся грибами первые пять суток — самые критичные, когда буквально стоит вопрос о жизни и смерти. Далее идёт длительный процесс восстановления.



Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.



Чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах: люди собирают незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов, ядохимикаты – около дорог, в городских парках, кроме того, токсичным может быть и съедобный гриб в засушливый период года или после того, как место сбора грибов было обработано пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями.



И, основное, не все знают, как правильно приготовить грибы. Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течении 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов.