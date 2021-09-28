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Липецкстат: оборот розничной торговли в Липецкой области вырос на 5,8%

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#розничная торговля
Липецкстат: оборот розничной торговли в Липецкой области вырос на 5,8%

Рост товарооборота в Липецкой области обеспечили в январе-августе непродовольственные товары, на продуктах питания липчане старались экономить. 

194 миллиарда 757,5 миллиона рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-августе 2021 года – по сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос в сопоставимых ценах на 5,8%. В расчете на душу населения пришлось 172,6 тысячи рублей, сообщает Липецкстат.

Доля продажи непродовольственных товаров составила 51,1%, год назад на эту категорию приходилось меньше половины оборота (47,6%). В целом на непродовольственные товары липчане потратили за восемь месяцев 99 миллиардов 531,1 миллиона рублей, на 14,5% больше прошлогоднего. На пищевых прожуктах, включая напитки, и табачных изделиях, жители Липецкой области, напротив, старались экономить – их оборот снизился в январе-августе на 2,1% и составил 95 миллиардов226,4 миллиона рублей.

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,2% от оборота розничной торговли, отмечает Липецкстат.
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#розничная торговля

Комментарии (2)

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вова

27 минут назад
Липецкстат врать не будет!За 8 месяцев по 172,6 тысячи на рыло каждому липчанину, по 21,575 тысячи рублей в месяц на душу населения! Это включая сюда не работающих детей и пенсионеров с пенЗией в 12 000 рублей! Во как. А в среднем всё хорошо!
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Липчанин

48 минут назад
Ни о чем, оборот вырос за счёт инфляции. За счёт инфляции помню в нулевых рассказывали сказки о росте ВВП на более чем десять процентов. Если сказать честно то у нас инфляция на данный момент около 20%,по росту цен в среднем, тогда будет правильно сказать что потребление просело на более чем 14%
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