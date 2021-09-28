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Липецкстат: оборот розничной торговли в Липецкой области вырос на 5,8%
Рост товарооборота в Липецкой области обеспечили в январе-августе непродовольственные товары, на продуктах питания липчане старались экономить.
Доля продажи непродовольственных товаров составила 51,1%, год назад на эту категорию приходилось меньше половины оборота (47,6%). В целом на непродовольственные товары липчане потратили за восемь месяцев 99 миллиардов 531,1 миллиона рублей, на 14,5% больше прошлогоднего. На пищевых прожуктах, включая напитки, и табачных изделиях, жители Липецкой области, напротив, старались экономить – их оборот снизился в январе-августе на 2,1% и составил 95 миллиардов226,4 миллиона рублей.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,2% от оборота розничной торговли, отмечает Липецкстат.
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