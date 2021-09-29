Доброе утро, Липецк!

Наступила среда, 29 сентября. Сегодня в Липецке немного потеплеет. Молодежь ждут на интересный квест. Липчане могут высказаться о новом облике ЦУМа. Горожан 50+ приглашают интересно провести время в библиотеках. Сегодня в Доме музыки пройдет вернисаж. Опытный путешественник расскажет о своем опыте, а блогеры разоблачают околонаучные мифы.

Погода



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +9 до +11 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



День 29 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 4 градуса мороза.



Дороги



Спешим по делам без пробок — загруженные улицы отмечены красным цветом.



ЛипецкЯндекс.Карты



На спорте



Осень вгоняет в хандру и уже не хочется посещать тренажерный зал? Ольга прекрасно мотивирует не прекращать работать над собой.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@artobjectik)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Бесплатная вакцинация



В среду мобильные пункты вакцинации будут работать в «Линии» и двух торговых центрах.







Молодежный квест



Сегодня до 14 часов принимают от школьников и студентов заявки на участие в квесте «Хранители времени». В ходе игры откроют для себя интересные факты об известных личностях, внесших личный вклад в развитие Липецка. Заявки ждут на электронную почту



Новый ЦУМ



Департамент градостроительства и архитектуры предлагает высказаться по поводу нового облика ЦУМа. Планируется, что на территории универмага снесут ряд построек, в том числе столярную мастерскую, склад и беседки. На кровле цокольного этажа со стороны улицы Зегеля заменят плиточное покрытие и обустроят парковку. Кроме того, проект предусматривает комплексное озеленение квартала и создание дополнительных парковочных мест. Свои предложения и замечания можно отправлять на электронную почту







Для тех, кому за 50…



В городских библиотеках работает несколько клубов по интересам. В них действует множество клубов, которые объединяют людей старше 50 лет увлекающихся рукоделием, спортом, искусством, историей, новинками техники. Так, в библиотечно-информационном центре семейного чтения (Теперика,1) работает творческое объединение «Вязунчики», на базе «Рудничного» действует клуб «Родник здоровья», а БИЦ «Левобережный» ждёт участников клуба «Общение». В сообществе липчан ожидают встречи с интересными людьми, знакомство с новинками литературы, литературно-музыкальные вечера и, конечно, общение. В клубе «Среда» БИЦ им.Бартенева организуются литературные и музыкальные вечера, встречи с писателями и актерами. Здесь за чашкой чая обсуждают новинки литературы и разные проблемы, вместе отмечают праздники и дни рождения, чествуют юбиляров.



Успеть на выставку



Сегодня — последний день работы экспозиции «Нитка витая, да глина живая». В ОЦКНТ представлено гончарное искусство и ткачество. Выставка работает до 17:30. Вход свободный.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЦКНТ Липецк (@ocknt_lipetsk)



Встреча с путешественником



Сегодня вечером в культурном пространстве «Библиотека» пройдет встреча-беседа с опытным путешественником. Он ответит на все вопросы.







Вернисаж в Доме музыки



29 сентября в 18:30 в Доме музыки начнется вернисаж с присутствием художников, на котором будет представлена программа «Несущие свет». Это часть презентации выставки по итогам пленэра «Липецкий городской пейзаж». Среди участников - члены Союза художников Виктор Микитюк, Татьяна Жебылева, Нели Бурлей, Алексей Фаустов, Александр Леликов, Михаил Кононыхин и другие.



С точки зрения науки



YouTube уже давно не только развлекательная, но и образовательная платформа. Там можно найти различные инструкции и руководства — от сборки шкафа до выращивания кузнечиков, да и много другого полезного контента. Сегодня расскажем вам про три канала, посвященные научным разоблачениям.



Русский аналог канала TED — Technology, Entertainment, Design. Слоган проекта «Идеи, достойные распространения» - объясняет его главную задачу — рассказать об интересных идеях как можно большему количеству людей. Лекции о науке и не только.





Михаил Лидин посвятил свой канал разоблачению околонаучных мифов, шарлатанства, экстрасенсов, паранормального и лженауки; распространению критического мышления, а так же критическим обзорам сомнительных идей/методик/систем/продуктов, создатели которых так или иначе вводят людей в заблуждение.





SciOne — канал где обо всем на свете рассказывают с точки зрения науки. Авторы контента - молодые учёные, журналисты, инженеры, художники, специалисты и просто творческие люди. Они считают науку и просвещение величайшими достижениями человечества. Авторы уверены, что знания могут здесь и сейчас менять к лучшему и даже спасать жизни.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +9 до +11 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.День 29 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 4 градуса мороза.Спешим по делам без пробок — загруженные улицы отмечены красным цветом.Осень вгоняет в хандру и уже не хочется посещать тренажерный зал? Ольга прекрасно мотивирует не прекращать работать над собой.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В среду мобильные пункты вакцинации будут работать в «Линии» и двух торговых центрах.Сегодня до 14 часов принимают от школьников и студентов заявки на участие в квесте «Хранители времени». В ходе игры откроют для себя интересные факты об известных личностях, внесших личный вклад в развитие Липецка. Заявки ждут на электронную почту lipmol48@gmail.com Департамент градостроительства и архитектуры предлагает высказаться по поводу нового облика ЦУМа. Планируется, что на территории универмага снесут ряд построек, в том числе столярную мастерскую, склад и беседки. На кровле цокольного этажа со стороны улицы Зегеля заменят плиточное покрытие и обустроят парковку. Кроме того, проект предусматривает комплексное озеленение квартала и создание дополнительных парковочных мест. Свои предложения и замечания можно отправлять на электронную почту proekt@lipetskcity.ru В городских библиотеках работает несколько клубов по интересам. В них действует множество клубов, которые объединяют людей старше 50 лет увлекающихся рукоделием, спортом, искусством, историей, новинками техники. Так, в библиотечно-информационном центре семейного чтения (Теперика,1) работает творческое объединение «Вязунчики», на базе «Рудничного» действует клуб «Родник здоровья», а БИЦ «Левобережный» ждёт участников клуба «Общение». В сообществе липчан ожидают встречи с интересными людьми, знакомство с новинками литературы, литературно-музыкальные вечера и, конечно, общение. В клубе «Среда» БИЦ им.Бартенева организуются литературные и музыкальные вечера, встречи с писателями и актерами. Здесь за чашкой чая обсуждают новинки литературы и разные проблемы, вместе отмечают праздники и дни рождения, чествуют юбиляров.Сегодня — последний день работы экспозиции «Нитка витая, да глина живая». В ОЦКНТ представлено гончарное искусство и ткачество. Выставка работает до 17:30. Вход свободный.Сегодня вечером в культурном пространстве «Библиотека» пройдет встреча-беседа с опытным путешественником. Он ответит на все вопросы.29 сентября в 18:30 в Доме музыки начнется вернисаж с присутствием художников, на котором будет представлена программа «Несущие свет». Это часть презентации выставки по итогам пленэра «Липецкий городской пейзаж». Среди участников - члены Союза художников Виктор Микитюк, Татьяна Жебылева, Нели Бурлей, Алексей Фаустов, Александр Леликов, Михаил Кононыхин и другие.YouTube уже давно не только развлекательная, но и образовательная платформа. Там можно найти различные инструкции и руководства — от сборки шкафа до выращивания кузнечиков, да и много другого полезного контента. Сегодня расскажем вам про три канала, посвященные научным разоблачениям.Русский аналог канала TED — Technology, Entertainment, Design. Слоган проекта «Идеи, достойные распространения» - объясняет его главную задачу — рассказать об интересных идеях как можно большему количеству людей. Лекции о науке и не только.Михаил Лидин посвятил свой канал разоблачению околонаучных мифов, шарлатанства, экстрасенсов, паранормального и лженауки; распространению критического мышления, а так же критическим обзорам сомнительных идей/методик/систем/продуктов, создатели которых так или иначе вводят людей в заблуждение.SciOne — канал где обо всем на свете рассказывают с точки зрения науки. Авторы контента - молодые учёные, журналисты, инженеры, художники, специалисты и просто творческие люди. Они считают науку и просвещение величайшими достижениями человечества. Авторы уверены, что знания могут здесь и сейчас менять к лучшему и даже спасать жизни.