Эхо Солидарности: газовщики заявили претензии к трем домам в Липецке

Во всех этих многоквартирных домах своевременного не провели диагностику газового оборудования. Жильцов уведомили об отключении ресурса.

Дом №11 по улице Суворова в Липецке завтра могут отключить от газа. Собственников квартир уже уведомили об этой процедуре. Причина столь жестких мер — несвоевременное прохождение диагностики внутридомового газового оборудования. Плановые проверки соблюдения их графика газовщики активизировали после трагедии в елецком поселке Солидарность. В Липецке выявили три проблемных дома.



- В соответствии с действующим законодательством газоснабжение потребителей производится при наличии договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией. Заключить такой договор со стороны многоквартирного дома может управляющая организация, товарищество собственников жилья, а при непосредственном управлении многоквартирным домом – сами собственники помещений. Отсутствие действующего договора является основанием для приостановления исполнения обязательств по поставке газа. На сегодня у компании «Газпром межрегионгаз Липецк» отсутствует информация о заключении такого договора с собственниками домов, расположенных в городе Липецке по адресам: улица Суворова,11, улица Кондарева, 11 и улица Сельскохозяйственная, 13. Все три дома находятся на непосредственном управлении собственниками квартир, - сообщила GOROD48 советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Татьяна Семенова. - Уведомления о необходимости заключить договор на ТО ВДГО направлялись собственникам квартир в указанных домах, но реакции на них не последовало. В компании «Газпром межрегионгаз Липецк» считают неоправданным риском для здоровья и жизни граждан продолжать подачу газа на внутридомовое газовое оборудование, состояние которого в силу отсутствия своевременного технического обслуживания вызывает серьезные опасения.



Из трех проблемных домов после того, как жильцы получили уведомления об отключении газа, остался всего один — на улице Суворова. От жильцов двух других домов уже поступило заявление на заключение договора на ТО ВДГО. Сейчас идет подготовка документации, а процедура отключения приостановлена. На то, чтобы дом не отключали от газа, у собственников квартир есть 20 дней на подачу заявления на проведение необходимых плановых процедур по диагностике. Если жильцы бездействуют — отключение неминуемо.



Как сообщалось ранее, с января по август 2021 года специалисты «Газпром газораспределение Липецк» за различные нарушения правил безопасного использования газа в быту в Липецкой области отключили от газоснабжения 854 квартиры и домовладения.



Напомним, ночью 11 сентября в результате взрыва газа в жилом доме на улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района погибли три человека: 11-летняя девочка, 50-летняя женщина и 86-летний мужчина. Еще шесть человек получили травмы.