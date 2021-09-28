Общество

19 минут назад

Эхо Солидарности: газовщики заявили претензии к трем домам в Липецке

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#газ #проверка
Эхо Солидарности: газовщики заявили претензии к трем домам в Липецке

Во всех этих многоквартирных домах своевременного не провели диагностику газового оборудования. Жильцов уведомили об отключении ресурса.

Дом №11 по улице Суворова в Липецке завтра могут отключить от газа. Собственников квартир уже уведомили об этой процедуре. Причина столь жестких мер — несвоевременное прохождение диагностики внутридомового газового оборудования. Плановые проверки соблюдения их графика газовщики активизировали после трагедии в елецком поселке Солидарность. В Липецке выявили три проблемных дома.

- В соответствии с действующим законодательством газоснабжение потребителей производится при наличии договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией. Заключить такой договор со стороны многоквартирного дома может управляющая организация, товарищество собственников жилья, а при непосредственном управлении многоквартирным домом – сами собственники помещений. Отсутствие действующего договора является основанием для приостановления исполнения обязательств по поставке газа. На сегодня у компании «Газпром межрегионгаз Липецк» отсутствует информация о заключении такого договора с собственниками домов, расположенных в городе Липецке по адресам: улица Суворова,11, улица Кондарева, 11 и улица Сельскохозяйственная, 13. Все три дома находятся на непосредственном управлении собственниками квартир, - сообщила GOROD48 советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Татьяна Семенова. - Уведомления о необходимости заключить договор на ТО ВДГО направлялись собственникам квартир в указанных домах, но реакции на них не последовало. В компании «Газпром межрегионгаз Липецк» считают неоправданным риском для здоровья и жизни граждан продолжать подачу газа на внутридомовое газовое оборудование, состояние которого в силу отсутствия своевременного технического обслуживания вызывает серьезные опасения.

Из трех проблемных домов после того, как жильцы получили уведомления об отключении газа, остался всего один — на улице Суворова. От жильцов двух других домов уже поступило заявление на заключение договора на ТО ВДГО. Сейчас идет подготовка документации, а процедура отключения приостановлена. На то, чтобы дом не отключали от газа, у собственников квартир есть 20 дней на подачу заявления на проведение необходимых плановых процедур по диагностике. Если жильцы бездействуют — отключение неминуемо.

Как сообщалось ранее, с января по август 2021 года специалисты «Газпром газораспределение Липецк» за различные нарушения правил безопасного использования газа в быту в Липецкой области отключили от газоснабжения 854 квартиры и домовладения.

Напомним, ночью 11 сентября в результате взрыва газа в жилом доме на улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района погибли три человека: 11-летняя девочка, 50-летняя женщина и 86-летний мужчина. Еще шесть человек получили травмы.
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#газ #проверка

Комментарии (2)

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Конституция

12 минут назад
Давно пора перекрыть бомжам газ, и продать его за границу, такие цены пока!
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lidija

13 минут назад
Давно пора убрать из города газ. Мало жертв, так надо больше. Индукционные плиты не сравнить ни с каким газом.
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