Общество

24 минуты назад

В Липецкой области открывается сезон охоты

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#сезон охоты
В Липецкой области открывается сезон охоты

Осенне-зимний сезон охоты продлится с 15 октября по 14 февраля

Как сообщили в Управлении  по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, в Липецкой области на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий открывается любительская и спортивная охота на пушных животных в осенне-зимний сезон 2021-2022 гг.

Охота разрешается на следующие виды пушных животных: зайца-русака, енотовидную собаку, лисицу, ондатру, водяную полевку, норку американскую, куницу (лесная, каменная), бобра европейского, горностая, хоря лесного, ласку в период с 15 октября 2021 года по 14 февраля 2022 года.

При осуществлении охоты установлены следующие нормы допустимой добычи пушных животных: заяц-русак – 1 особь за один день охоты и не более 2 особей в течение всего сезона на одного охотника; куница (лесная, каменная) - 1 особь за один день охоты и не более 2 особей в течение всего сезона на одного охотника; бобр европейский - 1 особь за один день охоты и не более 2 особей в течение всего сезона на одного охотника.
Добыча енотовидной собаки, лисицы, ондатры, водяной полевки, норки американской, горностая, хоря лесного, ласки осуществляется без установления норм допустимой добычи на охотника в день и сезон охоты.
При осуществлении охоты необходимо соблюдать требования действующего законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

При осуществлении охоты на пушных животных запрещается: применение тепловизоров, приборов ночного видения, световых устройств, для добычи охотничьих животных на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий; при осуществлении охоты на пушных животных запрещается разрушение и раскопка постоянных выводковых убежищ пушных животных, за исключением: разрушения нор и других выводковых убежищ волков и шакалов с изъятием из них щенков; частичного разрушения бобровых плотин, ондатровых хаток и нор для установки самоловов; частичной раскопки нор барсука, лисицы, енотовидной собаки для оказания помощи собакам, используемым при осуществлении охоты, находящимся в норе;  применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 5,7 миллиметров для охоты на зайцев, горностая, куниц, норок, хорей, более 8 миллиметров для охоты на бобров; применение самострелов, настороженного огнестрельного, пневматического и метательного оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям, "подрезей", "башмаков" и других самоловов, способных нанести вред человеку; применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными; при осуществлении охоты запрещается применение петель для добычи пушных животных, за исключением случаев отлова волка.

Выдача разрешения будет осуществляться при наличии охотничьего билета, оплаты госпошлины и заявления на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья по адресу: г. Липецк ул. П. Осипенко, д. 14 с 5 октября 2021 года.

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#сезон охоты

Комментарии (5)

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lidija

8 минут назад
Усадьба «Скорняково-Архангельское». Осенние живодерни.
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Созерцатель

9 минут назад
Опять будут убивать невинных зверюшек! Охотникам что, нечего есть?
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lidija

11 минут назад
Дикари, первобытные, развлекаться начнут. Какая мерзость. УБИЙЦЫ!!!!!!
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Конституция

14 минут назад
Оставьте животных в покое, и так всю природу загубили!
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lidija

16 минут назад
Сейчас начнется в каменном логу стрельбище собак. Рядом с церковью. на центральном рынке.
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