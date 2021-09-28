Общество
55 минут назад
На застройщика дома на улице Фрунзе в Липецке десять дольщиков пожаловались в Роспотребнадзор
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Указанные у них в договорах сроки сдачи жилья давно прошли.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, туда поступили жалобы участников долевого строительства о нарушении со стороны ООО Специализированный застройщик «25 Этаж» сроков исполнения обязательств по передаче объектов долевого строительства гражданам, в связи с чем рассматривается вопрос о предъявлении группового иска с целью защиты имущественных интересов граждан.
Речь идёт о доме №81 на улице Фрунзе в Липецке. Сейчас в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области с жалобами на застройщика обратились 10 потребителей, но договоров долевого участия меньше, потому что в том числе есть семья с тремя детьми.
Как рассказали GOROD48 в отделе защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по договорам долевого строительства у всех пожаловавшихся липчан сроки сдачи квартир разные, но самый поздний из них — это второй квартал 2021 года, то есть он тоже давно прошёл.
При этом сам застройщик пояснил представителям Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, что дом готов, и в компании со своей стороны не понимают, почему администрация до сих пор не даёт им разрешения на ввод дома в эксплуатацию.
- В соответствии со статьёй 6 федерального закона № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором , - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - По закону, в случае нарушения срока передачи объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Для предъявления коллективного иска необходимо собрать группу граждан, пострадавших от действий застройщика в составе не менее 21 человека В настоящее время в Управление обратилось 10 потребителей. Предлагаем гражданам, рассматривающим вопрос о возможности присоединения к групповому иску, обратиться в отдел защиты прав потребителей Управления по телефонам 30-88-66, 30-88-52 для согласования дальнейших действий. Но если обратившихся к нам липчан на групповой иск не наберётся до конца октября, мы будем готовить индивидуальные иски от потребителей. Добавим, что граждане, пострадавшие от действий иных застройщиков, также вправе также обратиться в Управление с просьбой о защите нарушенных прав.
Речь идёт о доме №81 на улице Фрунзе в Липецке. Сейчас в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области с жалобами на застройщика обратились 10 потребителей, но договоров долевого участия меньше, потому что в том числе есть семья с тремя детьми.
Как рассказали GOROD48 в отделе защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по договорам долевого строительства у всех пожаловавшихся липчан сроки сдачи квартир разные, но самый поздний из них — это второй квартал 2021 года, то есть он тоже давно прошёл.
При этом сам застройщик пояснил представителям Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, что дом готов, и в компании со своей стороны не понимают, почему администрация до сих пор не даёт им разрешения на ввод дома в эксплуатацию.
- В соответствии со статьёй 6 федерального закона № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором , - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - По закону, в случае нарушения срока передачи объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Для предъявления коллективного иска необходимо собрать группу граждан, пострадавших от действий застройщика в составе не менее 21 человека В настоящее время в Управление обратилось 10 потребителей. Предлагаем гражданам, рассматривающим вопрос о возможности присоединения к групповому иску, обратиться в отдел защиты прав потребителей Управления по телефонам 30-88-66, 30-88-52 для согласования дальнейших действий. Но если обратившихся к нам липчан на групповой иск не наберётся до конца октября, мы будем готовить индивидуальные иски от потребителей. Добавим, что граждане, пострадавшие от действий иных застройщиков, также вправе также обратиться в Управление с просьбой о защите нарушенных прав.
1 829
Алебастер