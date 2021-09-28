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В Липецкой области будет единый центр соцзащиты

3 911
#соцзащита
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В Липецкой области будет единый центр соцзащиты

Всех под свое «крыло» соберет региональное учреждение.

Губернатор подписал постановление о реорганизации регионального бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения Липецкой области». Вся процедура должна быть завершена к 20 декабря 2021 года.

Региональный центр соцзащиты реорганизуют в форме укрупнения с оптимизаций аналогичных районных учреждений. К «Центру социальной защиты населения Липецкой области» присоединят центры соцзащиты в Воловском, Грязинском. Данковском, Добринском, Добровском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Краснинском, Лев-Толстовском, Становлянском, Тербунском, Усманском, Хлевенском, Чаплыгинском районах и в Ельце. Для создания обновленного регионального центра соцзащиты создадут специальную комиссию.

Как указано в постановлении, реорганизация проводится для достижения экономической целесообразности и повышения эффективности работы. Ранее по аналогичным причинам было принято решение о реорганизации центров социальной защиты населения Липецка и Липецкого района. Городской центр соцзащиты укрупняют за счет районного.
3 911
#соцзащита
1

Комментарии (3)

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Кот

32 минуты назад
Госпожа Оптимизация!Сокращение расхода бюджетных денег.
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Ещё больше не разберихи

53 минуты назад
В итоге некоторые вопросы решались на месте а теперь будут отправлять в цент и там будут принимать. А это займёт время. Так же скорей всего сокращения штатных единиц в областях а в региональном увеличение.
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...

56 минут назад
... все инвалиды Липецкой области ( 1,2,3 групп) только к нам в областной центр. Просто лозунг какой то.
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