Общество
сегодня, 10:30
В Липецкой области будет единый центр соцзащиты
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Всех под свое «крыло» соберет региональное учреждение.
Губернатор подписал постановление о реорганизации регионального бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения Липецкой области». Вся процедура должна быть завершена к 20 декабря 2021 года.
Региональный центр соцзащиты реорганизуют в форме укрупнения с оптимизаций аналогичных районных учреждений. К «Центру социальной защиты населения Липецкой области» присоединят центры соцзащиты в Воловском, Грязинском. Данковском, Добринском, Добровском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Краснинском, Лев-Толстовском, Становлянском, Тербунском, Усманском, Хлевенском, Чаплыгинском районах и в Ельце. Для создания обновленного регионального центра соцзащиты создадут специальную комиссию.
Как указано в постановлении, реорганизация проводится для достижения экономической целесообразности и повышения эффективности работы. Ранее по аналогичным причинам было принято решение о реорганизации центров социальной защиты населения Липецка и Липецкого района. Городской центр соцзащиты укрупняют за счет районного.
Региональный центр соцзащиты реорганизуют в форме укрупнения с оптимизаций аналогичных районных учреждений. К «Центру социальной защиты населения Липецкой области» присоединят центры соцзащиты в Воловском, Грязинском. Данковском, Добринском, Добровском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Краснинском, Лев-Толстовском, Становлянском, Тербунском, Усманском, Хлевенском, Чаплыгинском районах и в Ельце. Для создания обновленного регионального центра соцзащиты создадут специальную комиссию.
Как указано в постановлении, реорганизация проводится для достижения экономической целесообразности и повышения эффективности работы. Ранее по аналогичным причинам было принято решение о реорганизации центров социальной защиты населения Липецка и Липецкого района. Городской центр соцзащиты укрупняют за счет районного.
3 911
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