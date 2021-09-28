Общество

сегодня, 10:17

Евдокии Бычковой вручили мандат депутата Липецкого горсовета

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#Липецкий горсовет
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Евдокии Бычковой вручили мандат депутата Липецкого горсовета

За нее свои голоса на августовских довыборах отдали 834 избирателя.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета мандат депутата вручили Евдокии Бычковой победительнице августовских довыборов по 35-му избирательному округу.

В избирательной компании на этих выборах участвовали пять кандидатов: три – от политических партий и два самовыдвиженца. В итоге в бюллетени были внесены всего две фамилии: Евдокии Бычковой от партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» и Кирилла Жиронкина от ЛДПР. За Евдокию Бычкову проголосовали 83,3% избирателей, за Кирилла Жиронкина – 12,4%. Явка на довыборах составила чуть больше 9%.

На этих выборах, напомним, случился казус: члены ТИК №2 по Октябрьскому округу Липецка внесли в итоговый протокол… Клавдию Бычкову! Эту анекдотичную ситуацию исправляли в суде.

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Кстати, по итогам недавних выборов в облсовет Евдокия Бычкова получила по списку партии «Справедливая Россия-За правду» мандат парламентария, но отказалась от него в пользу Ларисы Ксенофонтовой.

– Я отказались от мандата депутата облсовета, так как очень люблю Липецк. От нас, депутатов горсовета, очень многое зависит. Давайте все вместе сделаем Липецк лучшим городом России. Это моя задача на следующие четыре года, – сказала Евдокия Бычкова, получая мандат депутата Липецкого горсовета.
19 1063
#Липецкий горсовет
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Комментарии (19)

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834 избирателя

6 минут назад
Евдокия,на весь Липецк не замахивайся,давай благоустраивай Сокол,Ссёлки....
ответить

Попсикакий

11 минут назад
Глянешь на фото и понимаешь весело живут слуги народа и гордость берет хоть у кого то все в порядке.....
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Так

11 минут назад
Бабе Дусе давно пора пенсионное удостоверение вручить, и на скамейку отправить семки шелушить...
ответить

Так

12 минут назад
ей пора давно пенсионное удостоверение вручить, и на скамейку отправить семки шелушить...
ответить

Цирк приехал!

13 минут назад
Это просто комедия какая-то! При явке в 9% одержана Великая победа! Город она, видите ли, собралась сделать лучше. А чего раньше не делала? Кто мешал?
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Учтите главное

24 минуты назад
Явка на довыборах составила чуть больше 9%.
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И сколько таких Евдокий!

29 минут назад
Какая разница, как их зовут...
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kol

29 минут назад
мандат большой?
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Призрачный избиратель

32 минуты назад
Они могут без масок, а холопам без намордника даже хлеба не продадут.
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Вася

40 минут назад
Этих корона не берёт, зараза к заразе
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