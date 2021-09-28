Общество
сегодня, 10:17
Евдокии Бычковой вручили мандат депутата Липецкого горсовета
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За нее свои голоса на августовских довыборах отдали 834 избирателя.
Сегодня на сессии Липецкого горсовета мандат депутата вручили Евдокии Бычковой победительнице августовских довыборов по 35-му избирательному округу.
В избирательной компании на этих выборах участвовали пять кандидатов: три – от политических партий и два самовыдвиженца. В итоге в бюллетени были внесены всего две фамилии: Евдокии Бычковой от партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» и Кирилла Жиронкина от ЛДПР. За Евдокию Бычкову проголосовали 83,3% избирателей, за Кирилла Жиронкина – 12,4%. Явка на довыборах составила чуть больше 9%.
На этих выборах, напомним, случился казус: члены ТИК №2 по Октябрьскому округу Липецка внесли в итоговый протокол… Клавдию Бычкову! Эту анекдотичную ситуацию исправляли в суде.
Кстати, по итогам недавних выборов в облсовет Евдокия Бычкова получила по списку партии «Справедливая Россия-За правду» мандат парламентария, но отказалась от него в пользу Ларисы Ксенофонтовой.
– Я отказались от мандата депутата облсовета, так как очень люблю Липецк. От нас, депутатов горсовета, очень многое зависит. Давайте все вместе сделаем Липецк лучшим городом России. Это моя задача на следующие четыре года, – сказала Евдокия Бычкова, получая мандат депутата Липецкого горсовета.
В избирательной компании на этих выборах участвовали пять кандидатов: три – от политических партий и два самовыдвиженца. В итоге в бюллетени были внесены всего две фамилии: Евдокии Бычковой от партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» и Кирилла Жиронкина от ЛДПР. За Евдокию Бычкову проголосовали 83,3% избирателей, за Кирилла Жиронкина – 12,4%. Явка на довыборах составила чуть больше 9%.
На этих выборах, напомним, случился казус: члены ТИК №2 по Октябрьскому округу Липецка внесли в итоговый протокол… Клавдию Бычкову! Эту анекдотичную ситуацию исправляли в суде.
Кстати, по итогам недавних выборов в облсовет Евдокия Бычкова получила по списку партии «Справедливая Россия-За правду» мандат парламентария, но отказалась от него в пользу Ларисы Ксенофонтовой.
– Я отказались от мандата депутата облсовета, так как очень люблю Липецк. От нас, депутатов горсовета, очень многое зависит. Давайте все вместе сделаем Липецк лучшим городом России. Это моя задача на следующие четыре года, – сказала Евдокия Бычкова, получая мандат депутата Липецкого горсовета.
19 1063
Комментарии (19)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
834 избирателя
Попсикакий
Так
Так
Цирк приехал!
Учтите главное
И сколько таких Евдокий!
kol
Призрачный избиратель
Вася