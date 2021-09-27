Происшествия

38 минут назад

На улицу Стаханова прибыли четыре подразделения пожарных и автолестница

805
#пожар #МЧС
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Автолестницу установили в окно восьмого этажа.

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Сегодня вечером подгоревшая пища вызвала переполох у дома №25 на улице Стаханова в Липецке. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, из-за запаха гари к месту стянули четыре пожарных подразделения и автолестницу, которую установили в окно восьмого этажа.

- Хозяйка квартиры была на месте, оказалось, у неё подгорел ужин, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Эвакуации жильцов не было, пострадавших тоже нет.
805
#пожар #МЧС
3

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