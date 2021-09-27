Владельца павильона на липецкой остановке обязали привести её в порядок

Он должен сделать ремонт проблемного участка до 3 октября.

В редакцию GOROD48 читатели прислали неприглядные фотографии остановочного павильона в Липецке.- Павильон остановки «Опытная станция», скоро может обрушиться вместе с людьми, - прокомментировал фотографии их автор.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, не все остановочные павильоны, расположенные на улицах Липецка, находятся на балансе города. Однако в любом случае за каждым павильоном закреплены ответственные за их содержание. За порядком на муниципальных остановках следят городские службы, за остановочными комплексами, к которым примыкают объекты торговли, – непосредственно их владельцы, что прописано в правилах благоустройства.- Павильон «Опытная станция», действительно, находится в неудовлетворительном состоянии, - отметили в мэрии Липецка. - Поэтому сотрудники городского управления потребительского рынка провели разъяснительную работу с владельцем нестационарного торгового объекта. Он обязался привести ремонт проблемного участка до 3 октября. Если предприниматель не выполнит обещание в срок, то к работе подключится управление Правобережным округом, бизнесмену будет грозить административная ответственность. Полную реконструкцию объекта собственник планирует выполнить весной 2022 года.