Общество

сегодня, 19:14

Владельца павильона на липецкой остановке обязали привести её в порядок

1 638
#благоустройство #остановка
Владельца павильона на липецкой остановке обязали привести её в порядок

Он должен сделать ремонт проблемного участка до 3 октября.

В редакцию GOROD48 читатели прислали неприглядные фотографии остановочного павильона в Липецке.

- Павильон остановки «Опытная станция», скоро может обрушиться вместе с людьми, - прокомментировал фотографии их автор.

7977B4B4-DB53-4877-9F38-56E2A3BEE9D8.jpeg+2021-09-27-19.00.31.jpg

85AE949B-A1A5-4692-BE8D-26E97823A456.jpeg+2021-09-27-19.00.31.jpg

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, не все остановочные павильоны, расположенные на улицах Липецка, находятся на балансе города. Однако в любом случае за каждым павильоном закреплены ответственные за их содержание. За порядком на муниципальных остановках следят городские службы, за остановочными комплексами, к которым примыкают объекты торговли, – непосредственно их владельцы, что прописано в правилах благоустройства.

- Павильон «Опытная станция», действительно, находится в неудовлетворительном состоянии, - отметили в мэрии Липецка. - Поэтому сотрудники городского управления потребительского рынка провели разъяснительную работу с владельцем нестационарного торгового объекта. Он обязался привести ремонт проблемного участка до 3 октября. Если предприниматель не выполнит обещание в срок, то к работе подключится управление Правобережным округом, бизнесмену будет грозить административная ответственность. Полную реконструкцию объекта собственник планирует выполнить весной 2022 года.
1 638
#благоустройство #остановка

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Джумшут

26 минут назад
Я бы на месте предпринимателя,замазал все косяки гипсовой штукатуркой и покрасил.Чтоб отстали все эти службы.
ответить

Еще в рубрике

Полноценную работу системы оплаты проезда планируют восстановить к 1 октября
#проезд #оплата #транспорт
36
Полноценную работу системы оплаты проезда планируют восстановить к 1 октября

сегодня, 17:21

Общество
Липчане чаще всего отдыхают в Турции, Абхазии, ОАЭ и на Мальдивах
#туризм
35
Липчане чаще всего отдыхают в Турции, Абхазии, ОАЭ и на Мальдивах

сегодня, 15:39

Общество
Липчане пожаловались на дождь в автобусе
#транспорт #автобус
45
Липчане пожаловались на дождь в автобусе

сегодня, 13:58

Общество
Ельчан просят не гулять в парке
#ветер #деревья #парк
8
Ельчан просят не гулять в парке

сегодня, 13:24

Общество
В Липецке рядом с провалом застройщик укрепит откосы котлована
#строительство #провал
25
В Липецке рядом с провалом застройщик укрепит откосы котлована

сегодня, 13:21

Общество
Суд не вернул Олегу Королёву водительские права
#водительские права #Олег Королёв
53
Суд не вернул Олегу Королёву водительские права

сегодня, 13:07

Общество