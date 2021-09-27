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55 минут назад

Команда ПАО «НЛМК» стала победителем региональных соревнований по северной ходьбе

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#северная хотьба
Команда ПАО «НЛМК» стала победителем региональных соревнований по северной ходьбе

На дорожки стадиона «Металлург» вышли восемь команд - пять мужчин и пять женщин в каждой. Дистанция для спортсменов составила два километра - это пять кругов стадиона. Причем, важно было преодолеть расстояние, соблюдая правильную технику северной ходьбы. За этим следила судейская бригада. В командном зачете равных не было представителям НЛМК, на втором месте «НЛМК- инжиниринг».  

Соревнования провели в формате «Территория свободная от COVID». Накануне все участники прошли тестирование на коронавирус, на входе был организован пост термометрии и ограничен проход для болельщиков.  

Активно развивать северную ходьбу как корпоративный вид спорта на НЛМК начали в 2020г. За это время компании удалось сформировать профессиональную команду и стать призёрами соревнований разного уровня. Кроме того, уже более 100 сотрудников комбината занимаются северной ходьбой регулярно. Для кто-то это оздоровление, кто-то заменил фитнес в спортзалах тренировками на свежем воздухе, а для кого-то - это спорт.       
   
- Мы однозначно растем в этом виде спорта и качественно, и количественно. Приятно отметить, что любителей северной ходьбы среди сотрудников комбината становится все больше. Северная ходьба – всегда гонка, но в первую очередь за здоровьем, а здесь проигравших быть не может, - отметила участник команды, директор по персоналу НЛМК Светлана Масась.

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#северная хотьба

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